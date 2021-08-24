Производитель взрывчатки подал иск о банкротстве одного из предприятий Нижнего Тагила

Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК), главный офис которого находится в Нижнем Тагиле, пишет Znak.com.

Заявление подало предприятие, специализирующееся на взрывных работах и производстве взрывчатки, — НПП «Русперфоратор». Подробности иска, а также сумма заявленных требований в картотеке дел не раскрываются.

ОАО «Высокогорский ГОК» — старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе. Добыча железной руды на Высокогорском месторождении началась ещё в 1721 году. Сейчас предприятие входит в группу компаний НПРО «Урал».

Согласно финансовому отчёту в базе СПАРК, последние несколько лет были для предприятия прибыльными — например, в 2020 году оно заработало почти 68 млн рублей.