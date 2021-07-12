Произведения молодых ювелиров Нижнего Тагила покажет музей искусств

Нижнетагильский музей изобразительных искусств познакомит публику с произведениями камнерезного и ювелирного искусства молодых талантливых мастеров. На новой выставке «Проба. Молодые ювелиры Нижнего Тагила» (0+) зрители увидят работы 10 художников.

В небольшом выставочном пространстве представлены произведения камнерезного и ювелирного искусства. Помимо самих работ, на выставке можно увидеть эскизы украшений и с помощью QR-кодов познакомиться с подробными аннотациями, рассказывающими об авторах.

Часть ювелиров, чьи работы можно увидеть на выставке, работают в собственных мастерских, многие совмещают ювелирное дело с другими профессиями. Так, Николай Дудин создаёт броши в технике флорентийская мозайка. Эту же технику используют ювелиры мастерской «Вогул» Александр Щепетунин и Анна Солдатова. Александр Черепанов создаёт изделия исключительно из металла. С традиционными уральскими самоцветами работают Кирилл Гузенко и Мария Лазарева. А украшения из драгоценных и полудрагоценных камней представили Антон Кравченко, Ксения Алышева и Мария Федоровцева.

«В витринах мы видим непривычные нашему глазу работы, а также утилитарные вещи, которые можно носить в жизни. Такого плана выставка проводится впервые, ведь она объединяет настолько разных молодых авторов. В мире, который наполнен массовыми изделиями, бижутерией, молодые ювелиры Нижнего Тагила всё-таки подчёркивают ценность авторского ювелирного искусства», — отмечают в музее искусств.

Выставка «Проба. Молодые ювелиры Нижнего Тагила» будет работать до 8 августа во втором здании музея искусств на Уральской, 4.