«Произошло удорожание на 100 млн рублей». Чтобы найти подрядчика, мэрия Нижнего Тагила перекроила проект реконструкции Молодёжного театра

Администрация Нижнего Тагила в очередной раз разместила закупку на капитальный ремонт Нового Молодёжного театра на Вагонке, который из-за скачка цен на строительные материалы подорожал на 100 млн рублей. При этом начальная стоимость контракта не изменилась и также составила 317,5 млн рублей, что практически не отличается от суммы предыдущих закупок. Это связано с тем, что из статей расходов для удешевления проекта полностью исключили средства на сценическое оборудование. Таким образом, в проекте капремонта останутся только расходы на строительные работы.

«Очень сильно нас подкосила военная операция и скачки цен на строительные материалы. Из-за повышения цен не все подрядные организации соглашаются участвовать в конкурсе. Однако до конца этого года нам необходимо освоить 194 млн рублей, так как они выделены по нацпроекту “Культура” и должны быть реализованы в этом году», — заявила на профильной думской комиссии начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

Отметим, что дважды городские власти не смогли найти подрядчика на проведение капремонта за 317 млн рублей, а третью закупку на эту же сумму отменили. Первый конкурс был размещён в феврале 2022 года, о ремонте Нового молодёжного театра заявили ещё прошлой осенью. Изначально проект планировали реализовать за 296 млн рублей за счёт средств из федерального и областного бюджетов, но постоянно возникали непредвиденные проблемы.

Теперь, по словам вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова, вся конкурсная документация была полностью переделана и отправлена на госэкспертизу, из неё убрали расходы на оборудование.

«Удорожание проекта произошло практически на 100 млн рублей: это 80 млн на оборудование и 20 млн на стройку. Поэтому было принято решение переделать документацию и убрать из неё расходы на оборудование. В итоге после изменения документации сумма контракта у нас осталась та же — 317 млн рублей», — заявил вице-мэр по соцполитике Валерий Суров.

Напомним, изначально контракт включал в себя не только работы по перепланировке, укреплению и утеплению здания театра и обустройству прилегающей территории. Планировалось также заменить сценическое оборудование, обновить наружные сети и сооружения. Внутри планировали установить новые систему режиссёрской связи, трансляции и оповещения, систему видеопроекции и постановочное освещение.

Новый Молодёжный театр располагается в здании бывшего кинотеатра 1937 года постройки. На время ремонта коллектив театра разместится в администрации Дзержинского района на Окунева, 22. Окончание ремонта запланировано на следующий год.