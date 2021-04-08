«Произошла нештатная ситуация». В Нижнем Тагиле на АЗС «Газпромнефть» поступили массовые жалобы на некачественное топливо

В Нижнем Тагиле заправочная станция «Газпромнефть» на улице Тагильской, 5 оказалась в центре скандала. Утром 8 апреля автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на поломку своих транспортных средств после заправки.

Так, в паблик во «Вконтакте» «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил» было загружено видео, на котором авторы показывают, что в слитом топливе содержатся хлопья льда.

«Заправка всё та же, на Тагильской. Бензин АИ-92. В результате машина в автосервисе», — пишет Наталья Логинова, демонстрируя бутылку с топливом, где на дне виден осадок.

Пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть» сообщила ИА «Реальный Тагил», что произошла нештатная ситуация.