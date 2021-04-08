«Произошла нештатная ситуация». В Нижнем Тагиле на АЗС «Газпромнефть» поступили массовые жалобы на некачественное топливо

В Нижнем Тагиле заправочная станция «Газпромнефть» на улице Тагильской, 5 оказалась в центре скандала. Утром 8 апреля автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на поломку своих транспортных средств после заправки.
Так, в паблик во «Вконтакте» «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил» было загружено видео, на котором авторы показывают, что в слитом топливе содержатся хлопья льда.
«Заправка всё та же, на Тагильской. Бензин АИ-92. В результате машина в автосервисе», — пишет Наталья Логинова, демонстрируя бутылку с топливом, где на дне виден осадок.
Пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть» сообщила ИА «Реальный Тагил», что произошла нештатная ситуация.
«8 апреля на АЗС по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, 5 при приёмке топлива АИ-92 произошла нештатная ситуация — в резервуар попала вода. Реализация топлива была оперативно остановлена, на АЗС ведутся работы. Сеть АЗС берёт на себя обязательства по компенсации расходов на заправку и сервис клиентов, заправившихся топливом АИ-92 в это время на топливораздаточных колонках № 3 и № 4», — говорится в сообщении пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть».