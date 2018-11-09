Прохождение техосмотра предложили привязать к данным о пробеге и авариях

Частоту прохождения техосмотра предложили изменить: для каждой машины создадут «индивидуальную программу» ТО на основании особенностей автомобиля, данных о пробеге и авариях, со ссылкой на главу департамента АО «Электронный паспорт» Бориса Ионова пишет «Коммерсантъ». «Электронный паспорт» — дочернее предприятие «Ростеха» и оператор новой системы электронных ПТС.

По словам Ионова, сейчас ведётся разработка программы, которая сможет создать индивидуальный план прохождения техосмотра для каждой машины. На основании анализа данных о машине сформируют либо «хорошую» историю, позволяющую проходить техосмотр реже, либо «плохую» историю, требующую проходить ТО чаще. Худший вариант — введение ограничения или запрета на использование машины, сведения о таком автомобиле будут передавать напрямую в ГИБДД.

«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных моделей, категорий автомобилей. Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тысяч километров стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», — объяснил Ионов.

Он отметил, что для введения новой системы нужно внести поправки в закон «О техосмотре» и в другие документы.

Согласно действующим правилам, машины в возрасте до трёх лет техосмотр проходить не обязаны, автомобили старше трёх и младше семи лет нужно направлять на ТО раз в два года, а затем — каждый год. Некоторые грузовые машины, такси и автобусы проходят осмотр раз в полгода.