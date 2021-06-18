Прохлада задержится в Нижнем Тагиле до середины следующей недели

С сегодняшнего дня, 18 июня, в Нижнем Тагиле станет прохладно: днём ожидается +18 градусов, ночью — +7. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, подобные температуры сохранятся до середины следующей недели.

19 июня, в субботу, воздух прогреется до +19 градусов, ночью — до +12. Возможен дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. В воскресенье, 20 июня, ожидается переменная облачность, столбики термометров днём покажут +20 градусов, ночью — +6.

С понедельника, 21 июня, по среду, 23 июня, днём сохранятся комфортные температуры — от +20 до +23 градусов днём и +7...+10 ночью. Во вторник пройдут дожди, вероятность осадков, по данным Уральского гидрометцентра, составляет 76%.

С четверга, 24 июня, в Нижний Тагил вернётся жара до +26...+29 градусов. При этом синоптики обещают дожди с грозами.