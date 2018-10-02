Профильный комитет Совета Федерации поддержал закон о пенсионной реформе

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате одобрить закон о пенсионной реформе, пишет «Интерфакс».

Согласно законопроекту, стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.

Также в законопроекте предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей, а для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

Закон будет рассмотрен Советом Федерации на пленарном заседании 3 октября.

Напомним, в середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить к 2034-му.