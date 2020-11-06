Профессор центра Гамалеи спрогнозировал сохранение плато по коронавирусу в России до весны

Россия выйдет на плато по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в ближайшее время, однако оно сохранится до весны следующего года, заявил в интервью телеканалу РБК профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн.

«Я думаю, что мы <...> [достигнем] плато в ближайшее уже время и так, на этом плато, с небольшими колебаниями будем жить до весны», — сказал он.

Альштейн также отметил, что летальность от коронавирусной инфекции в России снизилась в 3-4 раза относительно аналогичного параметра, регистрируемого весной этого года.

«То, что мы имели весной, сильно отличается от того, что мы имеем сейчас, летальность [от коронавирусной инфекции] упала по меньшей мере в 3-4 раза», — сказал он.