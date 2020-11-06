Профессор центра Гамалеи спрогнозировал сохранение плато по коронавирусу в России до весны

06.11.2020 14:40
Россия выйдет на плато по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в ближайшее время, однако оно сохранится до весны следующего года, заявил в интервью телеканалу РБК профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн.
«Я думаю, что мы <...> [достигнем] плато в ближайшее уже время и так, на этом плато, с небольшими колебаниями будем жить до весны», — сказал он.
Альштейн также отметил, что летальность от коронавирусной инфекции в России снизилась в 3-4 раза относительно аналогичного параметра, регистрируемого весной этого года.
«То, что мы имели весной, сильно отличается от того, что мы имеем сейчас, летальность [от коронавирусной инфекции] упала по меньшей мере в 3-4 раза», — сказал он.
- Ранее Альтштейн говорил, что Россия уже находится либо на плато, либо где-то около него. Согласно предыдущему прогнозу, заболеваемость на прежнем уровне должна была продержаться до Нового года.
- Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России начнётся, когда суточные показатели прироста новых заболевших в течение восьми дней будут стабильны, а индекс распространения вируса не будет превышать единицы.
- С начала пандемии коронавируса в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509.