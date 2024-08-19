Проезд в городских автобусах Нижнего Тагила подорожает с 26 августа до 28 рублей

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области одобрила очередное повышение проезда в городских автобусах. Как сообщали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, транспортные организации ООО «Фирма ТАС», ООО «Объединение «Союз-НТ» и ООО «Техноком» обратились с заявлением и материалами для утверждения индивидуального предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

До этого тариф на перевозку пассажиров и багажа в автомобильном транспорте Нижнего Тагила составлял 24 рубля за поездку. Тариф действовал без изменения в течение более полутора лет.

«Принимая во внимание возросшие расходы на оплату труда персонала, на техническое обслуживание и ремонт автобусов, установлен индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автобусами на территории города Нижний Тагил в размере 28 рублей за поездку», — отметили в администрации города.

Постановление РЭК Свердловской области вступит в силу через семь дней после его официального опубликования 23 августа. Проезд подорожает с понедельника, 26 августа.

Напомним, что с 1 июля с 24 до 28 рублей подорожал проезд в тагильском трамвае.