Проекту глобального интернета OneWeb снова отказали в выделении частот в России

Разработчик глобальной системы широкополосного спутникового интернета OneWeb не смог получить частоты для работы в России, со ссылкой на замминистра связи Олега Иванова пишет «Коммерсантъ».

По словам Иванова, 25 июля все члены Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) высказались против выделения частот для OneWeb. На заседании комиссии рассматривался вопрос о выделении компании частот в диапазонах спутниковой связи и спутникового телевидения.

Компания пытается получить разрешение на использование частот в России с 2017 года, она планирует при помощи 900 спутников создать сеть широкополосного интернета по всему миру. Против выделения частот компании уже выступал Роскомнадзор, позднее это решение поддержала ФСБ.

Согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», к 2024 году в эксплуатацию должны ввести высокоэллиптическую орбитальную группировку «Экспресс-РВ», которой уже выделили частоты. Она станет одним из ключевых элементов создания многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Сфера», которую в июне 2018 года анонсировал Владимир Путин. В систему, состоящую из 600 спутников, также входит проект «Эфир», который называют отечественным аналогом OneWeb. Её стоимость оценивается в 299 миллиардов рублей, однако инвесторов для проекта пока не нашли.