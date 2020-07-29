«Проект»: За время пандемии коронавируса «Ростех» получил госконтракты на 21 млрд рублей

Главным получателем госконтрактов на закупки товаров и услуг для борьбы с коронавирусом стала госкорпорация «Ростех» — компания получила контракты на сумму 21 миллиард рублей для закупки дополнительных медицинский изделий и оборудования, то есть госкорпорации достался «каждый десятый "коронавирусный" рубль», пишет издание «Проект».

Всего издание обнаружило более 90 тысяч контрактов на 210 миллиардов рублей, которые были заключены в марте — июне 2020 года и связаны с эпидемией. Отмечается, что общая сумма таких закупок оказалась намного больше той, которую правительство выделило регионам и федеральным ведомствам (122 миллиарда рублей) на борьбу с коронавирусом. Региональным властям выделили 65,5 миллиарда рублей на закупки средств защиты, оборудования и переоснащение больниц. При этом регионам не хватило федеральных субсидий, поэтому они добавляли собственные средства, отмечает издание.

Из числа ведомств больше всего бюджетных денег получил Минпромторг (18,7 миллиарда рублей), Минобороны (13,4 миллиарда), МВД (7,8 миллиарда), Роспотребнадзор (5 миллиардов) и Управделами президента (2,9 миллиарда).

Входящие в госкорпорацию АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и АО «Швабе» стали главными поставщиками Минпромторга — министерство закупило у них 6,4 тысячи аппаратов ИВЛ на 7,5 миллиарда рублей, а также термометры и тепловизоры на 5 миллиардов рублей. Предполагалось, что ведомство будет распределять оборудование по регионам и федеральным учреждениям согласно их заявкам, но регионам пришлось самостоятельно приобрести аппараты ИВЛ у КРЭТ ещё на 7,2 миллиарда рублей.

«Проект» также выяснил, что больше пятой части контрактов, связанных с коронавирусом, оказались засекречены — сведения о них отсутствуют в Единой информационной системе закупок или в них не уточняются предметы закупки. Сумма засекреченных контактов составляет 60 миллиардов рублей. К примеру, засекречены закупки Минобороны, в частности контракты на строительство инфекционных госпиталей в Дагестане и Воронежской области.