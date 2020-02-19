«Проект» сообщил об увеличении численности силовиков в России на 10% за 5 лет

Издание «Проект» подсчитало, что в российских силовых ведомствах работает 2,6 миллиона человек, а численность сотрудников Министерства внутренних дел и Росгвардии превышает число военнослужащих на 30%.

Согласно данным о страховках, в Министерстве обороны было 793,5 тысячи человек, при пересчёте на численность населения России (62 военнослужащих на 10 тысяч населения) ведомство оказывается на втором месте после Северной Кореи (501 военнослужащий на 10 тысяч). Во внутренних войсках (МВД и Росгвардия) суммарно работает больше 1,03 миллиона человек. Издание также отмечает, что во ФСИН работает больше людей, чем в МЧС (211 тысяч против 118 тысяч). Информация о численности ФСБ засекречена, однако эксперты оценивают её примерно в 200 тысяч человек.

С 2014 года количество силовиков в стране выросло на 10%, больше всего увеличилась численность Генпрокуратуры (25%) и Следственного комитета (23%). Единственной структурой, где произошли масштабные сокращения, оказалось МЧС: с 2012 года количество служащих сократилось на 32%. По сравнению с 2015 годом также сократилось на 14% количество сотрудников МВД, однако «Проект» связывает это с переводом части сотрудников в Росгвардию. Больше всего силовиков, не считая Москвы и области, на Чукотке и в Магаданской области.

С 2014 года расходы на силовиков составляют около 30% бюджета. В 2018 году расходы по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 29%, в 2012 году они составляли 21%. Больше всего средств уходит на содержание вооружённых сил — 2,1 триллиона рублей, 13% всего бюджета. На втором месте МВД с бюджетом в 961,7 миллиарда рублей. Суммарно с Росгвардией на внутренние войска в 2018 году было заложено 1,2 триллиона рублей, следом идёт ФСИН (305,8 миллиарда).

Больше всего выросли расходы на ФСБ: если в 2012–2013 годах на ведомство было заложено менее 0,1% общих трат на силовиков, то к 2018 году этот показатель вырос до 7%. Кроме того, выросли расходы на органы пограничной службы, которые также входят в структуру ФСБ.

Во всех ведомствах зарплата превышает средний уровень по стране. Самый большой разрыв — у сотрудников МЧС федерального уровня (157 тысяч рублей). На региональном уровне среднемесячная зарплата выше всех у служащих МВД — 56,1 тысячи рублей, за последние пять лет их зарплата выросла в 2,3 раза.

За последние пять лет в зависимости от региона зарплата у жителей страны в целом выросла на 20–40%, а у сотрудников МВД — от 40 до 363%, сейчас она составляет в среднем 56,1 тысячи рублей. Меньше среднего в регионах получают только судебные приставы.