«Проект» сообщил о планах политтехнологов Пригожина создать «африканскую империю»

Связанные с Евгением Пригожиным политтехнологи работают как минимум в 20 странах Африки с целью создать там «африканскую империю» — обеспечить победу «своих» кандидатов на выборах, чтобы они подчинились одному подконтрольному лидеру, сообщает интернет-издание «Проект».

В распоряжении издания оказались документы «бэк-офиса» — петербургского центра координации африканских проектов Пригожина, которым, по словам трёх источников издания, руководит политтехнолог Пётр Бычков. По данным «Проекта», политтехнологи Пригожина действуют в Анголе, Гвинее, Демократической Республике Конго, Зимбабве, Кении, Ливии, на Мадагаскаре, в Мозамбике, Нигерии, Судане, Чаде, Руанде, Бенине, Южно-Африканской Республике, Кот-д'Ивуаре, Камеруне, Замбии, Гвинее-Бисау, а также в Южном Судане и Центральноафриканской республике (ЦАР).

Для каждой из этих стран предусмотрен свой план действий, наиболее проработанная стратегия действует в бывших французских колониях — она называется «Панафриканский проект» и включает в себя создание региональных движений африканского активиста и политика из Бенина Кеми Себа, возглавляющего движение «против французского неоколониализма и империализма».

Согласно стратегии, как минимум в 12 странах Африки политтехнологи Пригожина должны обеспечить победу подконтрольных кандидатов на выборах, чтобы затем они подчинились одному лидеру — на эту роль претендует Себа. «Проект» пишет, что его называют «чёрным расистом» и антисемитом. В 2017 году он приезжал в Москву на встречу с политологом Александром Дугиным.

Работа в одной африканской стране, по подсчётам «Проекта», обходится в 15 миллионов долларов, часть денег предназначена для взяток африканским политикам. Однако в документах «бэк-офиса» эти проекты называются неэффективными, в качестве причин указана плохая координация с центром, хищения выделенных денег и непрофессионализм нанятых сотрудников.

По словам источника издания, работу в Африке Пригожин согласовывает с президентом России Владимиром Путиным и департаментом Африки МИД России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщили «Проекту», что не знают об этом.

Ранее источники «Дождя» сообщали, что всего в африканских странах работают до 200 политтехнологов, связанных с Пригожиным. Некоторые из них начали получать государственные награды за участие в этих кампаниях.