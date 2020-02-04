«Проект» рассказал о недвижимости семьи гендиректора ВГТРК на Рублёвке на полтора миллиарда рублей

Семья председателя ВГТРК Олега Добродеева владеет несколькими участками на Рублёвке, пишет издание «Проект».

В частности, жене Добродеева Марине принадлежит особняк площадью 1,9 тыс. квадратных метров в коттеджном посёлке «Балатон» на Рублёво-Успенском шоссе. Кроме дома, она владеет участком земли под ним размером 1,1 га. Дом и участок примерно такой же площади в этом посёлке сейчас продаются за 830 млн рублей.

У сына Добродеева — генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева — и его жены в совместной собственности находится более 60 соток в коттеджном посёлке «Жуковка 21». Добродеев-младший с женой приобрели участок в 2014 году у некоего Александра Ксенжука — так же зовут подмосковного бизнесмена, которого за год до этого Следственный комитет объявил в розыск по делу о мошенничестве с землёй в Одинцовском районе. Участок такой же площади сейчас выставлен на продажу за 865 млн рублей.

Олег Добродеев всю жизнь проработал на телевидении, государственный медиахолдинг он возглавляет почти 20 лет. Последние несколько лет ВГТРК демонстрирует серьёзные убытки — в 2018 году убыток холдинга составил почти 25 млрд рублей.