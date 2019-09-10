«Проект»: Политтехнологи Пригожина предлагали разделить «Единую Россию» на две партии

Главные политтехнологи из команды Евгения Пригожина в августе представили главе администрации президента Антону Вайно предложения по реформе «Единой России», пишет телеграм-канал издания «Проект».

По данным издания, они призвали ликвидировать партию и создать вместо неё две новые — либеральную и консервативно-патриотическую. Как утверждают трое источников, знакомых с этой идеей, она призвана решить проблему упавшего рейтинга «Единой России». Согласно предложению, секретарь генсовета партии Андрей Турчак должен стать «председателем ликвидационной комиссии». В документе, с которым ознакомилось издание, сказано, что миссия России — оберегать спокойствие на планете, потенциальная партия выступает за то, чтобы чиновники не жили за границей, а бизнесмены и граждане были полезны государству.

Как отреагировал на презентацию Вайно, собеседники не уточнили. Высокопоставленный единоросс прокомментировал идею словом «дебилы». Издание пишет, что он, вероятно, уже слышал об этом предложении от коллег. Собеседники, близкие к Кремлю, считают, что идея вряд ли сейчас будет одобрена руководством.