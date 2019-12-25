«Проект»: Партнёры главы «Ростеха» Чемезова финансировали RTVI, «Новую газету» и президентскую кампанию Собчак

Оппозиционные СМИ и либеральные политические проекты в России может поддерживать глава «Ростеха» Сергей Чемезов и его партнёры, сообщает сетевое издание «Проект».

По данным издания, Чемезов делает это по согласованию с Кремлём. По информации «Проекта», Чемезов через своих партнёров мог финансировать RTVI, «Новую газету», а также президентскую кампанию Ксении Собчак.

RTVI с 2012 года владел бизнесмен Руслан Соколов. В 2017 году канал перезапустили — это стало возможным благодаря появлению нового инвестора, коллектив возглавил Алексей Пивоваров. По словам экс-сотрудника канала и действующего менеджера, инвестором называли Аарона Френкеля, израильского бизнесмена, у которого был общий проект с «Ростехом», однако в редакции говорили, что за перезапуском стоит Чемезов. Во время перезапуска с Пивоваровым встречался нынешний директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко, однако сотрудникам рекомендовали не афишировать это. Пивоваров сообщил, что в жизни издания Бровко участия не принимал, он лишь консультировался с ним. По словам журналиста, по рабочим вопросам он общался только с Соколовым и о других инвесторах ему неизвестно.

По данным «Проекта», телеканал также связан с «Ростехом» через зарегистрированную в Великобритании компанию-правообладателя Brenrose Limited — в 2018 году её директором стал Кирилл Ганин, параллельно работавший в «дочках» «Ростеха». В 2019 году исполнительным директором RTVI назначили Татьяну Дружняеву, до этого она работала в Общественной палате и в компании «Апостол», подрядчике «Ростеха». Трое бывших сотрудников рассказали, что Дружняева занялась оперативным управлением интернет-редакцией, а особое внимание уделяла соцсетям и Telegram. Сотрудникам, по данным «Проекта», сказали, что «телега важна для инвестора». Двое сотрудников добавили, что редакцию попросили чаще репостить канал Тины Канделаки и публиковать её в рубрике «Мнения». Кроме того, Дружняева поручила выпустить текст о налоговой реформе, предложенной первым вице-премьером Антоном Силуановым, в материале нужно было подчеркнуть «позитивные итоги работы министерства». Дружняева пояснила редакции, что это поручение акционера.

Осенью 2019 года собственником компании стал американский ресторатор армянского происхождения Микаэль Исраелян, который ранее не был связан с медиабизнесом. Его знакомый сказал, что канал он мог купить «для кого-то». В «Ростехе» отрицают связь с RTVI.

С главой «Ростеха» связывают и «Новую газету»: в 2014–2015 годах партнёром «Новой газеты» стал акционер компании Yota Сергей Адоньев. Близкие к газете и бывшим акционерам компании источники добавили, что в переговорах участвовали непосредственно Чемезов и их общий партнёр Альберт Авдолян. Главный редактор издания Дмитрий Муратов подчеркнул, что Чемезов, его сотрудники или структуры «Ростеха» не финансировали «Новую газету».

«Мы получаем благотворительные взносы от господина Адоньева, он наш надёжный партнёр и товарищ», — сказал он.

В «Ростехе» также отрицают, что корпорация или менеджеры имеют отношение к финансированию или редакционной политике газеты.

Помимо «Новой газеты», Адоньев также спонсировал предвыборную кампанию Ксении Собчак, рассказал близкий к ней собеседник. Однако высокопоставленный чиновник в отставке уверен, что бизнесмен обсуждал выдвижение Собчак с Чемезовым, а тот — с Путиным. Он считает, что Чемезов выполнял волю Путина, для которого важно, чтобы «подобные вещи в России были». Бывший высокопоставленный чиновник, лично знающий Чемезова, также сказал, что глава «Ростеха» «каждый свой шаг согласовывает с Путиным».

«Ему можно их [либеральные проекты] содержать, потому что разрешили [в Кремле], и он поддерживает. Нужен баланс, должен же кто-то писать и про таких, как Андрей Костин. Так мы показываем миру, что у нас есть свобода слова», — сказал он.

Собеседник, близкий к руководству кремлёвской администрации, добавил, что поддержка выгодна власти: в нужный момент они могут установить запреты, например, «не писать личные выпады против Путина и его семьи».