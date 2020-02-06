«Проект» оценил недвижимость связанных с властями людей на Рублёвке в 1,3 триллиона рублей

Бывшие и нынешние чиновники, силовики, члены их семей, господрядчики, а также другие связанные с российскими властями люди владеют на Рублёвке недвижимостью общей стоимостью 1,3 триллиона рублей, заявляет издание «Проект».

Издание проанализировало четыре тысячи выписок о собственности в 76 посёлках вдоль Рублёво-Успенского шоссе. В итоговый список попали 800 владельцев недвижимости на Рублёвке, среди которых 631 человек может быть связан с государством — речь идёт о людях, которые работают или работали на государство, в госкомпаниях, имеют родственные или дружеские связи с высокопоставленными представителями органов власти, являются членами «Единой России» и других провластных организаций, имели или имеют совместный бизнес с родственниками органов власти. Общая площадь участков таких людей — 10,5 миллиона кв. метров, общая рыночная стоимость такой земли — 343 миллиарда рублей.

В числе тех, у кого есть недвижимость на Рублёвке, «Проект» называет спикера Света Федерации Валентину Матвиенко, семью главы «Ростеха» Сергея Чемезова, родственников главы ВГТРК Олега Добродеева, телеведущую Наилю Аскер-заде, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и других. Издание также представило карту жителей Рублёвки.