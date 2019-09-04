«Проект»: Независимых кандидатов в Мосгордуму отказались пускать на выборы после опросов, показавших их победу

Власти Москвы решили не допускать до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов после того, как предварительные опросы, проведённые весной 2019 года, показали их лидерство и непопулярность провластных кандидатов, со ссылкой на три источника, близких к московской мэрии и Кремлю, пишет «Проект».

По их словам, социологические опросы выявили девять «проблемных» избирательных округов, в которых провластные кандидаты не имели достаточной поддержки для победы. При этом проблемы наблюдались практически во всём центре. Стартовые рейтинги прогнозировали победу Илье Яшину в 45-м округе (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники) и Любови Соболь в 43-м (Арбат, Пресненский, Хамовники), также на победу могли рассчитывать Дмитрий Гудков (Филёвский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино) и Юлия Галямина (Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского).

Кроме того, рейтинги провластных кандидатов были неустойчивыми и в районах, где не было «звёздных оппозиционеров», в частности так было в Кузьминках, где от власти выдвигается бывший депутат Госдумы от «Единой России» Елена Николаева. Её знакомый подтвердил, что чиновники передали ей результаты предварительных опросов, в которые она не могла поверить: опросы показали низкий рейтинг Николаевой и лидерство кандидата от КПРФ Елены Гуличевой.

В 8-м округе (Аэропорт, Сокол и Войковская) мэрия пошла на сделку с коммунистом Вадимом Куминым, поскольку опросы показали, что там не сможет победить никакой связанный с властью кандидат. В обмен на лояльность после избрания в Мосгордуму Кумину пообещали, что член «Единой России» Екатерина Копейкина не будет вести предвыборную кампанию, рассказал близкий к мэрии источник. Однако «классические технологии» властей не сработали, опросы показали вероятную победу директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, который собирался баллотироваться в этом округе.

О социологических результатах доложили мэру Сергею Собянину и Кремлю, после чего власти приняли решение не допускать оппозиционных кандидатов до выборов. Один из участников совещания, на котором обсуждалась стратегия выборов, объяснил, что в 2013 году Алексея Навального решили пустить на выборы мэра Москвы, так как тогда считалось «стратегически правильным позволять обществу выпускать пар недовольства».