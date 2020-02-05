«Проект» нашёл у уральского депутата Госдумы Крашенинникова землю в элитном районе Подмосковья по соседству с Кабаевой

Депутат Государственной думы России от «Единой России», глава комитета по государственному строительству Павел Крашенинников владеет участком земли площадью 3,3 тысячи квадратных метров в элитном районе Подмосковья — дачном посёлке «Успенское» на Рублёво-Успенском шоссе, сообщает «Проект».

В декларации Крашенинникова за 2018 год указано, что он и его супруга совместно владеют земельным участком для индивидуального жилищного строительства площадью 3,3 тысячи квадрантных метров. Судя по данным выписки из ЕГРН, Крашенинников приобрёл этот земельный участок ещё в 2002 году. Стоимость участка земли, сопоставимого по размерам с владениями Крашенинникова, варьируется от 160 до 310 млн рублей. «Проект» отмечает, что в дачном посёлке «Успенское» также проживают председатель Национальной медиагруппы Алина Кабаева, бывший генпрокурор Юрий Чайка, замминистра обороны Тимур Иванов.

В 2018 году Павел Крашенинников задекларировал доход в размере 8,5 млн рублей (на 3,4 млн рублей больше, чем годом ранее). Существенно выросли и доходы его супруги, заработавшей 4,6 млн рублей вместо 711 тысяч рублей в предыдущем отчётном периоде. По данным декларации 2018 года, супруги Крашенинниковы владеют также двумя жилыми домами, двумя квартирами, машино-местом и автомобилем Lexus RX-350.