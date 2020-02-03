«Проект» нашёл у семьи главы «Ростеха» недвижимость на Рублёвке на четыре миллиарда рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет недвижимостью на Рублёво-Успенском шоссе, общая стоимость которой может составлять 4 млрд рублей, со ссылкой на данные Росреестра пишет издание «Проект».

По данным издания, 74-летней тёще Чемезова Людмиле Рукавишниковой принадлежит 8 соток в деревне Раздоры. В 2014 году она приобрела два участка и объединила в один, он может стоить около 3 млрд рублей. «Проект» отмечает, что Рукавишникова владеет несколькими бизнесами, но они либо убыточны, либо приносят незначительный доход.

Жена Чемезова Екатерина Игнатова владеет двумя участками общей площадью 47 соток в посёлке Жуковка-2, их рыночная стоимость — около 233 миллионов рублей. Игнатова занимает 22-е место в рейтинге Forbes «25 богатейших женщин России 2019».

Кроме того, 35-летнему сыну главы «Ростеха» Александру принадлежит 29 соток в посёлке Жуковка-3 и дом площадью почти 690 квадратных метров. Сын Чемезова владеет рестораном ZOO Beer & Grill вместе с сыном замглавы «Ростеха» Дмитрием Артяковым и Аркадием Новиковым. Также «Проект» пишет, что у первой жены Чемезова Любови есть 78 соток в Жуковке-3 и дом в 580 квадратных метров.

В 2017 году «Дождь» сообщал, что Александр Чемезов получил от государства квартиру в центре Москвы стоимостью почти 6 млн долларов. Представитель «Ростеха» объяснил, что «после развода Сергей Викторович оставил квартиру семье, переоформив её на сына».

ФБК осенью 2019 года рассказал о квартире Сергея Чемезова в Москве стоимостью 5 млрд рублей. Тот подтвердил, что у него есть эта квартира, но заявил, что её «оценили в сумасшедшие деньги».