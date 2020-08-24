Проект фотографа из Нижнего Тагила получил главную арт-премию страны «Инновация»

Уроженец Нижнего Тагила уральский фотограф Фёдор Телков стал призёром авторитетной национальной награды в области современного искусства «Инновация-2020». 15-я церемония награждения прошла в конце прошлой недели в Нижнем Новгороде.
Награду в номинации «Проект года» получило исследование «Урал мари. Смерти нет» фотографов Фёдора Телкова, Александра Сорина и антрополога из Берлина Натальи Конрадовой. Творческая команда больше года ездила в экспедиции по деревням, где живут уральские марийцы. Авторы хотели показать, как в жизни современных марийцев сочетаются технологии и традиционная культура.
Отметим, что в этом году жюри «Инновации» не стало выбирать победителей из шорт-листа — награды получили все номинанты. Посмотреть имена лучших художников России можно на сайте премии.
«2020 год оказался непростым не только для художественного сообщества в России, но и для всего мира в целом. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу конкурса “Инновация” и переопределила формат премии. Сегодня “Инновация” — не только соревнование лучших, но и общее дело всех российских профессионалов в области современного искусства. Поэтому единогласным решением жюри лауреатами премии становятся все номинанты», — говорится на сайте премии.