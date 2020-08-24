Проект фотографа из Нижнего Тагила получил главную арт-премию страны «Инновация»

Уроженец Нижнего Тагила уральский фотограф Фёдор Телков стал призёром авторитетной национальной награды в области современного искусства «Инновация-2020». 15-я церемония награждения прошла в конце прошлой недели в Нижнем Новгороде.

Награду в номинации «Проект года» получило исследование «Урал мари. Смерти нет» фотографов Фёдора Телкова, Александра Сорина и антрополога из Берлина Натальи Конрадовой. Творческая команда больше года ездила в экспедиции по деревням, где живут уральские марийцы. Авторы хотели показать, как в жизни современных марийцев сочетаются технологии и традиционная культура.

Отметим, что в этом году жюри «Инновации» не стало выбирать победителей из шорт-листа — награды получили все номинанты. Посмотреть имена лучших художников России можно на сайте премии.



Кадр проекта «Урал мари. Смерти нет»

