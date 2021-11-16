Проект бюджета Свердловской области на 2022 год принят в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2022 год в первом чтении. Планируется, что доходы составят 331,9 миллиарда рублей, расходы — 341,2 миллиарда, дефицит — 9,3 миллиарда, что ниже показателя дефицита текущего года более чем на 30 миллиардов рублей, рассказали в департаменте информполитики.

«Почти 70% бюджетных средств на будущий год предусмотрены на развитие социальной сферы. Расходы на социальную политику рассчитаны в объёме около 90 миллиардов рублей, из этих средств 78,5 миллиарда рублей будут направлены на меры социальной поддержки жителей региона — на реализацию областных законов социальной направленности. Важно, что основной акцент будет сделан на поддержку семей с детьми — на эти цели в бюджете предусмотрены расходы в размере более 32 миллиардов рублей», — подчеркнула председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу стабилизировать работу системы здравоохранения. Планируемый объём расходов на здравоохранение в 2022 году с учётом средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования составит 104,9 миллиарда рублей. Это на 11,3 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. На финансирование антиковидных мероприятий зарезервировано 3 миллиарда рублей.

Также в бюджете области на 2022 год заложено финансирование строительства и реконструкции объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры и коммунальной сферы. Планируется построить 10 школ, 9 поликлиник, детские сады, дома культуры, спортивные объекты, обеспечить жильём многодетные семьи, детей-сирот, а людей из аварийного жилья переселить в новые квартиры.

Из средств дорожного фонда планируется сделать ремонт и реконструкцию региональных дорог и подготовить улично-дорожную сеть к Универсиаде-2023. Всего на подготовку к Универсиаде в следующем году потратят 27 миллиардов рублей.

На реализацию национальных проектов в регионе учтено 36,8 миллиарда рублей из областной и федеральной казны. По сравнению с текущим годом вырастут расходы на такие нацпроекты, как «Демография» и «Здравоохранение».

Работа над бюджетом Свердловской области на 2022 год и его подготовкой ко второму чтению продолжается в рамках временной согласительной комиссии.