Продюсер «Подольских курсантов» Игорь Угольников приехал в Нижний Тагил и анонсировал новый фильм с участием сотрудников УВЗ

Продюсер Игорь Угольников и директор крупнейшего музея техники Вадим Задорожный сегодня посетили Нижний Тагил. Основатели студии «Военфильм» приехали в наш город на встречу с молодыми сотрудниками УВЗ и студентами по приглашению «Уралвагонзавода». В День Героев Отечества во Дворце культуры им. Окунева они представили молодёжи фильм «Подольские курсанты» (12+), который вышел на большие экраны в 2020 году.

«Одно дело — сделать яркое достоверное кино, другое дело, чтобы вы, молодые люди, посмотрев фильм, заинтересовались историей наших предков», — сказал Игорь Угольников.

Угольников также отметил, что в планах студии «Военфильм» к 2025 году снять большую картину о битве на Курской дуге, в которой будут задействованы легендарные танки Т-34. К участию в фильме он хочет привлечь молодых тагильчан с «Уралвагонзавода».

«Есть договорённость с УВЗ пригласить на съёмки молодых ребят 20–25 лет, которые работают на заводе. Возможно, мы устроим конкурс и самых достойных пригласим в 2023 году сниматься в нашей картине», — рассказал основатель крупнейшего в России частного музея военной техники Вадим Задорожный.

Планируется, что съёмки киноленты о Курской битве пройдут в 2023–2024 годах. По словам Игоря Угольникова, фильм будет сложнее «Подольских курсантов», в нём будет намного больше компьютерной графики и спецэффектов.

На встрече также рассказали историю одного из подольских курсантов Николая Чуркина, который после демобилизации переехал в Нижний Тагил. Чуркин родился в 1923 году в деревне Улановка Владимирской области. В 1941 году добровольцем пошёл на фронт. Был направлен в Подольское артиллерийское училище, принимал участие в битве под Москвой, в Курской битве и других сражениях. Войну закончил в Австрии. После демобилизации в 1946 году устроился на «Уралвагонзавод», где прошёл путь от кладовщика до начальника механосборочного производства.