Продуктовые контрсанкции ежегодно обходятся россиянам в 445 миллиардов рублей

Из-за российских продовольственных контрсанкций жители страны каждый год теряют примерно 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года, со ссылкой на исследование экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР пишет «Коммерсантъ».

Экономисты исследовали эффект ввода эмбарго на ряд западных продуктов питания, объявленного правительством России в 2014 году.

«Суммарные потери потребителей составляют 445 миллиардов рублей, или 3000 рублей в год на каждого гражданина России, что эквивалентно увеличению расходов на питание на 4,8% для тех, кто близок к черте бедности», — говорится в исследовании.

84% этих денег были перераспределены в пользу российских производителей, 3% — в пользу импортёров, а 13% стали чистыми потерями. Исключением среди продуктов питания стали птица, свинина и помидоры — рост их внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления.

Российские контрсанкции, запрещающие импорт основных категорий продуктов питания, были введены в августе 2014 года в ответ на санкции со стороны Евросоюза, США и ряда других стран. Власти неоднократно заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов будет способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.