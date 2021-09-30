Продуктовой сети «Верный» снова разрешили продавать алкоголь

В Екатеринбурге магазины сети «Верный» возобновили продажу крепкого алкоголя, пишет E1.ru.

Спиртное в магазинах не продавали с 23 сентября из-за приостановки действия лицензии: в работе супермаркетов нашли нарушения, но теперь их устранили.

«Министерством АПК и потребительского рынка Свердловской области 28 сентября 2021 года возобновлена лицензия на розничную продажу алкогольной продукции торговой сети "Верный". Все имеющиеся нарушения были устранены», — сообщили в министерстве.

Какие именно нарушения устранила сеть, в министерстве не уточнили. «Верный» также не ответил на официальный запрос издания.

Росалкогольрегулирование уже исключило ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (юрлицо «Верного») из реестра компаний, у которых приостановлено действие лицензии на продажу алкоголя. В магазинах полки с вином, виски и водкой вновь открыты.

Напомним, в мае 2021 года без лицензии на продажу алкоголя на время оставались сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток». На возобновление торговли ушло около двух недель. Причиной запрета стала проблема с выдачей документов на помещения новых магазинов в Росреестре.