Продукцию металлургического комбината Нижнего Тагила отправили на испытания в ЮАР 

ЕВРАЗ НТМК отправил опытную партию мелющих шаров на комплексные испытания по международным стандартам в национальную научно-исследовательскую организацию ЮАР Mintek. Там шары проверят на абразивную и коррозионную устойчивость, проведут ударные тесты, натурные испытания, химический анализ стали. Итоги исследования соотнесут с микроструктурой шара, которая влияет на износостойкость продукции.

«ЕВРАЗ НТМК производит стальные мелющие шары семи типоразмеров диаметром от 60 до 120 мм самой высокой, пятой группы твёрдости. Для каждого диаметра шара установлена определённая ударная нагрузка. Клиенты в России и странах СНГ считают главным показателем качества шаров их твёрдость. В других же странах заказчики в первую очередь обращают внимание на износостойкость шара», — рассказали в пресс-службе компании.

В компании считают, что исследования позволят определить вектор в дальнейшем развитии производства этой продукции и помогут в освоении новых навыков.