Продукцию ЕВРАЗ НТМК используют в строительстве одного из крупнейших ТЦ России

ЕВРАЗ НТМК выпустил около 4500 тонн стального двутавра для строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса МегаГРИНН в Брянске. Новый ТЦ обещает стать одним из самых больших в России. На площади 225 тыс. кв. метров разместятся кинотеатр, концертный зал, ледовый каток, бассейны, теннисный корт и фитнес-центр, кафе и рестораны, фудкорт, магазины, гипермаркеты.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, для строительства торгового центра использовались двутавры 60Ш2 и 60Ш4 длиной от 7 до 12,2 метра. Металлопрокат применяли для возведения основных конструкций здания.

«В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК введён в работу умный склад. На комбинате есть запас самых востребованных строительных двутавров, отгрузка на объекты может осуществляться непосредственно с комбината, что уменьшает сроки доставки нашей продукции потребителям», — говорит операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев.