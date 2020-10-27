Продукцию ЕВРАЗ НТМК используют в строительстве одного из крупнейших ТЦ России

ЕВРАЗ НТМК выпустил около 4500 тонн стального двутавра для строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса МегаГРИНН в Брянске. Новый ТЦ обещает стать одним из самых больших в России. На площади 225 тыс. кв. метров разместятся кинотеатр, концертный зал, ледовый каток, бассейны, теннисный корт и фитнес-центр, кафе и рестораны, фудкорт, магазины, гипермаркеты.
Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, для строительства торгового центра использовались двутавры 60Ш2 и 60Ш4 длиной от 7 до 12,2 метра. Металлопрокат применяли для возведения основных конструкций здания.
«В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК введён в работу умный склад. На комбинате есть запас самых востребованных строительных двутавров, отгрузка на объекты может осуществляться непосредственно с комбината, что уменьшает сроки доставки нашей продукции потребителям», — говорит операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев.
- ЕВРАЗ НТМК — крупнейший в России производитель горячекатаных двутавров, а также единственный в стране производитель строительных балок из сталей высокой прочности. Комбинат выпускает более 300 профилеразмеров двутавров, из которых могут быть произведены конструкции для зданий и сооружений любого назначения.
- Стальные конструкции из проката ЕВРАЗа применяются во всех климатических поясах и сейсмических зонах как нашей страны, так и за рубежом.
- Металлопрокат ЕВРАЗа обладает лучшей несущей способностью, даёт сокращение расхода стали и позволяет достигнуть значительной экономии на изготовлении и монтаже стальных элементов.