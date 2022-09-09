«Проблема плохих дорог должна уйти в прошлое». Депутат Гаджи Абдулов — об итогах своей работы в Нижнетагильской гордуме и планах на новый депутатский срок 

Действующий депутат Нижнетагильской городской думы, директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов в мае этого года на праймериз «Единой России» набрал 449 голосов в своём округе № 2, опередив соперников с большим отрывом. И такой результат не стал неожиданностью, ведь жители Вагонки хорошо знают Абдулова и часто обращаются к нему для решения самых разных вопросов. АН «Между строк» один из самых молодых депутатов 7-го созыва местного парламента рассказал о том, чем он больше всего гордится за пять лет работы в гордуме и какие задачи ставит перед собой на новый депутатский срок.

Гаджи Абдулов вырос в Нижнем Тагиле, учился в Центре образования № 1, потом в гимназии № 18. Закончил УрФУ по специальности «Менеджмент организации». Летние каникулы часто проводил в Дагестане у бабушки и дедушки. Кавказ с его традициями сильно повлиял на становление личности тагильчанина:

«Бабушка и дедушка учили меня трудолюбию, упорству, усидчивости. Эти качества в жизни очень помогли. Кстати, уральцы — тоже люди с сильным характером. В Тагиле, в том числе на Вагонке, это чувствуешь, как нигде. Трудолюбивые, немногословные, но если что-то сказали, то сделают. Здесь тебя оценивают по результатам твоих дел, а не по красивым словам. Это дисциплинирует, помогает и не даёт расслабиться».

Семейные отношения и погода в доме для молодого отца и мужа Гаджи Абдулова имеют огромное значение. Со своей супругой Кристиной он воспитывает двоих сыновей: старшему пять лет, младшему три. Семья много путешествует по России, родителям важно познакомить детей с культурой и природой всей страны.

«Семья для меня — главное. С семьёй всегда стараюсь проводить время, несмотря на всю занятость. Вечером побыть с детьми, искупать и уложить спать — обязательно. Свободные выходные стараюсь провести с семьёй, с родителями», — рассказывает депутат.

Свою карьеру Гаджи Абдулов начал в Центральной лаборатории механизации НТМК. Тогда на предприятии внедряли принципы бережливого производства и новому сотруднику поручили следить за реализацией этой задачи. На «Уралвагонзавод» молодого специалиста пригласили в 2011 году на должность менеджера АО «УБТ-Уралвагонзавод», вскоре повысили до начальника отдела продаж запасных частей, а затем и до заместителя руководителя дивизиона продаж АО «УБТ-Уралвагонзавод». В 2017 году Гаджи Ибрагимович стал депутатом Нижнетагильской гордумы и заместителем директора ООО «УБТ-Сервис». С весны 2018 года возглавляет дочернее дорожно-строительное предприятие «Уралвагонзавода» и не понаслышке знает, как остро в Нижнем Тагиле стоит вопрос ремонта дорог.

«Про тагильские дороги чего только не услышишь, да и зачастую претензии справедливы. Но если вспомнить, что было с дорогами 10 лет назад, и посмотреть, как стало сейчас, — прогресс огромный. Конечно, хотелось бы все дороги отремонтировать сразу за один год, но так не бывает, увы. Даже за тем результатом, который есть, стоит огромная работа. Каждый год мы бьёмся за выделение денег на дороги, и нам многое удаётся благодаря поддержке главы города и нашего губернатора. Я и депутаты “Уралвагонзавода” следим за тем, чтобы на Вагонке ремонтировалось не меньше дорог, чем в других районах города. Знаю точно, что депутаты из команды УВЗ работают на совесть, без отдыха и перерывов. Мы находимся в постоянном контакте с тагильчанами, с администрацией», — говорит Гаджи Абдулов.

Сегодня в подчинении у Гаджи Абдулова более 250 человек, а возглавляемая им организация ежегодно занимается ремонтом и содержанием дорог в Дзержинском районе, благоустройством территорий. По признанию Абдулова, депутатский опыт оказал серьёзное влияние на его работу в строительном предприятии.

«Поработав пять лет в городской думе, сегодня на многие проблемы смотрю по-другому. Такой опыт больше нигде не получить. Будь я просто подрядчиком, я бы старался максимально сэкономить при дорожном ремонте, сделать не больше, чем заложено в смете и утверждено планом. У депутата подход другой. Я прислушиваюсь к просьбам жителей, которые рождаются в процессе выполнения работ, слежу, чтобы ремонт был не просто качественным, но и комфортным. Своими силами мы делаем дополнительные работы, расширяем дороги и заезды во дворы, делаем ямочные ремонты у придомовых территорий. Стараемся сделать больше, чем предполагает проект».

В Нижнетагильской городской думе Гаджи Абдулов работает в комиссии по предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию, а также является председателем комиссии по молодёжной политике, физкультуре, спорту и туризму. Со спортом у депутата давние отношения: в детстве занимался кикбоксингом и боксом, играл в футбол и баскетбол. Сейчас Гаджи Ибрагимович, как президент Нижнетагильской местной шахматной федерации, занимается развитием шахмат в Нижнем Тагиле.

«Люблю интересные и масштабные задачи. Когда пять лет назад я пришёл в шахматно-шашечный центр, в здании зияли дыры в полу, были серые стены, не лучшая атмосфера. Я поставил перед собой задачу создать все условия для того, чтобы в Нижнем Тагиле шахматы развивались. Благодаря усилиям администрации города и Федерации шахмат мы этого добились. В здании провели прекрасный ремонт, создали музей шахмат, благоустроили двор, построили беседку для игры в летнее время. Теперь, когда есть все условия, будем развивать и популяризировать саму игру», — делится планами Гаджи Абдулов.

Своими главными достижениями в качестве депутата Гаджи Абдулов называет помощь детским садам и школам. Так, на средства «депутатского миллиона» удалось заменить окна, приобрести бактерицидные лампы, установить домофоны, постелить линолеум в нескольких дошкольных учреждениях. Возле здания школы № 9 заасфальтировали площадь, отремонтировали обелиск, в школе № 38 заменили окна. Для отделения робототехники Дзержинского дворца детского и юношеского творчества был приобретён комплект ноутбуков.

Контроль ремонтных работ на больших городских стройках — ещё одна весомая часть работы, за которую депутату не стыдно.

«Следим, чтобы чиновники и подрядчики работали честно и эффективно. Для себя я решил, что буду контролировать, как в Нижнем Тагиле идёт благоустройство. Особое внимание уделяю реализации национального проекта “Жильё и городская среда”. В рамках нацпроекта я взял под контроль парк “Пионерский”, парк “Рандеву”, экопарк на Муринских прудах, строительство на общественной территории: в границах улиц Салтыкова-Щедрина, Калинина. Под постоянным контролем держу и ремонт дорог в Нижнем Тагиле, строго спрашиваю с подрядчиков, ведь сам хорошо знаю, как нужно делать эти виды работ», — признаётся Гаджи Абдулов.

В случае избрания на второй срок Гаджи Абдулов планирует обратить внимание на экологические проекты и продолжить сотрудничество в рамках проекта Нижнетагильского отделения «Молодая гвардия Единой России» по установке во дворах контейнеров для раздельного сбора пластика. За два года эковолонтёры поставили 16 контейнеров и собрали 1219 килограммов пластика. Теперь депутат мечтает о том, чтобы такие контейнеры появились в каждом тагильском дворе.

Также Гаджи Абдулов будет и дальше следить за тем, как в Нижнем Тагиле реализуется проект «Чистый воздух» и как идёт реабилитация Черноисточинского водохранилища.

«Продолжу развивать шахматы в Нижнем Тагиле. На базе обновлённого шахматно-шашечного центра в городе могут проходить соревнования самого разного уровня. Будем проводить мероприятия по популяризации шахмат, повышать интерес детей и взрослых к этому виду спорта. Кроме того, буду помогать в развитии киберспорта в Нижнем Тагиле. В 2021 году прошли первые соревнования, в них приняли участие более 150 человек. Знаю, как молодёжь интересуется этим направлением, и уверен, что мы должны помогать в этом. Не останутся без внимания и другие виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, лёгкая атлетика. Продолжу помогать спортивным школам и клубам. Спортивных площадок во дворах должно быть больше!» — считает Гаджи Абдулов.

И конечно, депутат Абдулов намерен и дальше заниматься курированием дорожных ремонтов и добиваться от властей выделения средств на реконструкцию самых проблемных участков. Одним из таких проблемных дорожных проектов стал ремонт дороги на Ису. Благодаря совместной работе депутатов #КомандыУВЗ и депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Рощупкина, настойчивости главы города Владислава Пинаева дорога будет приведена в порядок. Работы уже начались.

«Проблема плохих дорог на Вагонке должна уйти в прошлое. Звучит смело, но именно такую задачу я ставлю для себя, — заявляет Гаджи Абдулов. — Я знаю, что для этого нужно сделать. Также будем обновлять асфальт возле детских садов и тем самым уменьшать травматизм детей. Отстаивать интересы района при принятии бюджета — непосредственная работа депутата. Ещё одна важная проблема — состояние дворов, ими не занимались десятилетиями. Сейчас запущена федеральная программа по благоустройству дворовых территорий. Моя задача — помогать жителям войти в эту программу».

* Изготовлено: ООО «Агентство новостей “Между строк”», юридический адрес: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 39, ИНН 6623091720. По заказу кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Абдулова Гаджи Ибрагимовича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Абдулова Гаджи Ибрагимовича.