«Проблема есть»: Дмитрий Медведев высказался о принятии закона о домашнем насилии

Представитель телеканала РЕН ТВ Надежда Алешкина спросила у Дмитрия Медведева о его отношении к спорам вокруг закона о домашнем насилии.

Медведев отметил, что у него пока нет окончательного мнения по законопроекту о домашнем насилии. В то же время он подчеркнул, что, если вокруг принятия законопроекта идут ожесточённые споры, значит, это важно для населения.

«Если бы проблемы домашнего насилия не существовало — никаких споров бы не было», — отметил он.

Медведев назвал одной из возможных причин повышения уровня насилия в семьях смягчение законодательства и отмену уголовного преследования за побои. При этом премьер подчеркнул, что в новом КоАП может появиться ответственность за домашнее насилие.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован в конце ноября на сайте Совета Федерации. О документе положительно отозвались спикеры верхней и нижней палат российского парламента. Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина, рассказывала об угрозах в свой адрес со стороны православного движения «Сорок сороков». Версию законопроекта, опубликованную Советом Федерации, раскритиковали принимавшие участие в разработке документа представители общественных организаций. Представленную редакцию законопроекта они назвали «результатом заигрываний с радикальными консервативными группами».