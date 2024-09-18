Призёрами научно-технической конференции ЕВРАЗа стали молодые инженеры-технологи 

17 сентября в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК подвёл итоги научно-технической конференции молодых специалистов. В состязании участвовали более 100 работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, специалисты по информационным технологиям ЕвразТехники, а также студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ.

На конференции участники решали производственные задачи, исследовали особенности работы отделов, сотрудничали с техническими специалистами, изучали методы теории решения изобретательских задач и формирования команд.

Завершающим этапом конференции было состязание лучших идей по повышению эффективности производства в энергетике, охране труда и промышленной безопасности, а также совершенствовании технологических процессов и экологии.

Лучшими в финальной категории «Индивидуальные проекты» стали ведущие инженеры-технологи центральной лаборатории ЕВРАЗ НТМК Михаил Половец и Тимофей Котюков, а также начальник участка цеха ремонта металлургического оборудования и печей ЕВРАЗ НТМК Александр Тимощенко.

В категории «Командные проекты» участвовали 14 групп. Наибольшее количество баллов получили команды из Качканара и Нижнего Тагила.

«Научно-техническая конференция — это хороший фундамент для дальнейшего роста и развития наших сотрудников как профессионалов, имеющих все шансы в недалёком будущем занять руководящие должности в компании. Приняв участие в конкурсе, они сделали большой шаг на пути к реализации жизненных амбиций и достижению намеченных целей. Сегодня уральские предприятия ЕВРАЗа как никогда нуждаются в таких людях», — отметил технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.