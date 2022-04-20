Признавался в любви, но развёл на деньги. Жительница Нижнего Тагила стала жертвой мошенника с сайта знакомств

Накануне в отдел полиции № 17 на Вагонке обратилась 46-летняя тагильчанка и рассказала сотрудникам правоохранительных органов историю, которая произошла с ней больше года назад.

В феврале 2021 года тагильчанка зарегистрировалась на сайте знакомств, где познакомилась с мужчиной по имени Евгений. Во время разговора женщина пожаловалась на долги, которые взяла в микрокредитной организации. Общая сумма долга составляла 900 тысяч рублей. Новый знакомый пообещал найти решение проблемы и через несколько дней приехал в Нижний Тагил. Чтобы закрыть кредит, Евгений предложил приобрести автомобиль, перепродать его и на вырученные деньги погасить долг.

«Вместе с мужчиной тагильчанка поехала в Новосибирск, где в салоне приобрела автомобиль Infiniti 2008 года выпуска. Там же машина была зарегистрирована на её имя и поставлена на учёт, мужчина же был вписан в страховой полис. После всех процедур оформления Евгений передал автомобиль знакомому, который должен был заняться его продажей, а вырученные деньги пообещал перевести женщине на карту», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

После приобретения автомобиля Евгений вернулся с тагильчанкой в Нижний Тагил, но достаточно быстро уехал. Пострадавшая пыталась с ним связаться, но на телефон мужчина больше не отвечал. Сейчас женщина всё-таки решила обратиться в органы внутренних дел, предоставив свой кредитный договор.

В полиции Нижнего Тагила отмечают, что, несмотря на напоминания о правилах безопасности при общении с незнакомцами в социальных сетях и на различных сайтах, в органы внутренних дел продолжают обращаться потерпевшие, лишившиеся денег.