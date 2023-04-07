Признание в любви к профессии. В Нижнем Тагиле прошёл конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка»

В Нижнетагильском драматическом театре завершился X областной фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка». В этом году в нём приняли участие шесть театров Свердловской области. Гостями стали Новоуральский театр кукол «Сказ», Екатеринбургский ТЮЗ и театр драмы имени Чехова из Серова. Нижний Тагил представляли театр кукол, Новый молодёжный театр и драматический театр.

Тема капустника называлась «Театральная гавань». Артисты боролись за три капустных кочерыжки — бронзовую, серебряную и золотую.

Каждый театр представил по номеру, который оценивало беспристрастное жюри — начальник управления культуры Светлана Юрчишина, генеральный директор комплекса УрГАХУ, член союза кинематографистов Олег Ракович, главный художник Свердловской государственной детской филармонии Оксана Бакеркина, начальник военно-оркестровой службы штаба Центрального военного округа Сергей Алеев и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Открывал фестиваль театр кукол «Сказ» Новоуральска. Артисты разыграли сценку застолья. Новый молодёжный театр Нижнего Тагила представил оду любви к профессии. Тагильчане из театра кукол, воспользовавшись присутствием министра культуры, шутили о мечтах получить новое здание.

Мини-спектакль представил на сцене Серовский театр драмы, главным посылом которого было — «неважно, что скажут критики, лишь бы зрителю нравилось». Театр юного зрителя из Екатеринбурга показал очень эмоциональный номер — актёры вспоминали ушедших из жизни мастеров театрального искусства.

Завершил фестиваль номер хозяев площадки — Нижнетагильского драматического театра о сложностях писательской доли, где на сцене встретились Максим Горький, Антон Чехов, Лев Толстой и Николай Коляда.

В итоге золотая награда досталась Новому молодёжному театру. Серебряную кочерыжку забрал Екатеринбург ТЮЗ. Бронзовую статуэтку получил Нижнетагильский драматический театр.

Во время перерыва в фойе драматического театра прошло отдельное представление. Актёры пели, показывали юмористические сценки и завлекали гостей участвовать в подвижных конкурсах.

Билеты на полюбившуюся публике «Золотую кочерыжку» были раскуплены задолго до старта фестиваля. Тем, кто не смог попасть в этот вечер в зрительный зал, организаторы предлагали посмотреть выступления артистов в прямой трансляции. Её ежегодно организовывает телекомпания «Телекон». Увидеть и оценить шуточные и лирические номера театров можно и в записи по ссылке.