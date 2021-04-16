Признал вину и раскаялся. В Нижнем Тагиле начался суд над 21-летним водителем, устроившим смертельное ДТП на Пархоменко — Победы

Сегодня, 16 апреля, в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила началось рассмотрение уголовного дела по смертельному ДТП на перекрёсте улиц Победы и Пархоменко. 21-летнего водителя ВАЗ-2109 Максима судят по двум статьям УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения». Напомним, трагедия произошла около 10 часов утра 3 октября 2020 года. Автомобиль ВАЗ-2109 выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с Daewoo Nexia, совершавшей поворот налево на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомашина ВАЗ отлетела на​ металлическое ограждение и допустила наезд на трёх пешеходов, находившихся на тротуаре. В дорожно-транспортном происшествии тогда пострадали шесть человек. Помимо пешеходов, травмы различной степени тяжести получили пассажиры «девятки» и водитель Nexia. Позже в больнице от полученных тяжелых травм скончалась 57-летняя женщина-пешеход.

После зачитывания обвинения подсудимый признал себя виновным в содеянном и согласился с обвинением в полном объёме.

Со стороны потерпевших присутствовали сын и сестра погибшей женщины. Они надеются, что суд назначит мужчине максимальное наказание. Во время опроса сын погибшей женщины Александр рассказал, что за две недели до суда Максим пытался связаться с ним через мессенджер, но он не отвечал. После чего подсудимый пришёл к нему домой и просил прощения за совершённое преступление. По словам Александра, компенсацию ему никто не предлагал.

«Считаю, что все извинения подсудимого — фарс. Более того, подсудимый изначально не признавал свою вину, пытался перекинуть её на других участников аварии. Я для себя никакого примирения сторон не предвижу никогда. Это не та ситуация, при которой я мог бы простить. Буду надеяться на объективность суда и максимальный срок», — сказал Александр.

Отметим, что максимальное наказание по двум статьям составляет до 12 лет лишения свободы. Также потерпевшие подали гражданский иск к водителю с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.