Привившимся от коронавируса россиянам не нужно будет сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы

Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста для возвращающихся из-за границы россиян, если они переболели коронавирусом в течение полугода или прошли вакцинацию. Закон вступает в силу сегодня, 7 июля, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется», — говорится в тексте документа.

Также документ отменяет двукратное прохождение ПЦР-теста для тех россиян, кто не болел коронавирусом в последние полгода и не ставил вакцину. Им придётся сдать ПЦР-тест единожды в течение трёх дней после прибытия в страну. До получения отрицательного результата теста необходимо находиться на самоизоляции.

Граждане государств — членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля при въезде в Россию должны будут загружать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за три дня до прибытия, через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Аналогичная мера с 1 сентября будет распространяться на граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана.