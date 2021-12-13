Привитые иностранными вакцинами и неофициально переболевшие ковидом россияне смогут получить QR-код

Жители России, привитые иностранными вакцинами от COVID-19 и сдавшие тест на антитела, смогут получить ковид-сертификат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, с 2022 года QR-коды смогут получить люди с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые не обращались за медицинской помощью. Чтобы получить сертификат, им также нужно будет сдать анализ на антитела. QR-код при этом будет действовать один год. А у тех, кто привился иностранной вакциной, код будет действовать только полгода.

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат “да” или “нет”», — сказала Голикова.

Россияне, которые не сдавали ПЦР-тест, но предполагают, что переболели коронавирусом, также смогут получить сертификат, сдав тест на антитела, но срок его действия будет ограничен шестью месяцами.