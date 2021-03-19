Приставы Нижнего Тагила арестовали Range Rover за 5-миллионный долг организации

Судебные приставы Дзержинского района Нижнего Тагила арестовали за долги Range Rover, принадлежащий одной из городских компаний. Как сообщает пресс-служба ведомства, директор организации, которая задолжала 5,6 млн рублей, уклонялся от уплаты долга.

«Поскольку директор организации-должника уклонялся от уплаты задолженностей и скрывал транспортные средства, судебным приставом – исполнителем вынесено постановление о розыске имущества должника — организации, в том числе Range Rover», — уточнили в УФССП.

Сотрудники ГИБДД в ходе совместного мероприятия с судебными приставами, задержали директора организации-должника, который ехал за рулём Range Rover. Транспортное средство будет выставлено на торги.