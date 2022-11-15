«Пришлось отдать её охотникам. А как бы вы поступили на моём месте?» Автолюбитель из Нижнего Тагила стал свидетелем ДТП с участием косули (ВИДЕО)

Автолюбитель из Нижнего Тагила Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) на днях стал свидетелем необычного ДТП. Вечером 13 ноября он ехал в Екатеринбург по Серовскому тракту. В районе развилки на объездную Верхней Пышмы тагильчанин заметил, как впереди идущий автомобиль резко тормозит и съезжает с проезжей части. Подъехав ближе, Алексей увидел на левой обочине лежащее на земле животное. Мужчина решил остановиться и узнать, не требуется ли его помощь.

«Я остановился и включил аварийку. Мы с водителем того автомобиля дошли до животного и поняли, что это косуля. Поближе осмотрев животное, мы заметили, что у неё сломана нога, а на спине видны следы крови. Стали думать, что теперь с ней делать. Нашли в интернете телефоны ветеринарных клиник, но даже за деньги никто сюда приезжать не захотел», — рассказывает Алексей.

По словам тагильчанина, решили вопрос только спустя час, когда сбившему косулю водителю удалось через третьих лиц договориться с охотниками.

«Можно только посочувствовать тому водителю. Понятно, что он не специально сбил животное. Хорошо, что сам не улетел в кювет. Мы не смогли оставить косулю одну медленно умирать в муках. И она могла снова выскочить на дорогу, поэтому мы стали охранять её на обочине, выставили аварийный знак, стали подсвечивать её фонариками, чтобы другие водители нас видели. Мужчина, сбивший животное, через знакомых нашёл каких-то охотников, те приехали, посмотрели и сказали, что косуле уже не помочь, пообещали всё сделать гуманно. Я не стал больше там оставаться, не могу смотреть на такие вещи. А как бы вы поступили на моём месте?» — спрашивает Алексей.

Отметим, что, по данным за 2021 год, на дорогах Свердловской области зарегистрировано 278 ДТП с участием животных. Во всех случаях животные погибли на месте происшествия.