«Пришли ваши анализы… всё плохо». Полиция предупреждает тагильчан о новой схеме мошенничества 

ГУ МВД России по Свердловской области предупреждает жителей Нижнего Тагила о новой схеме мошенничества. На этот раз преступники под видом медицинских работников («помощник профессора» или «главврача») сообщают, что к ним пришли анализы, которые гражданин сдавал ранее, и теперь необходимо срочное лечение.

После первого звонка жертве перезванивает уже «главный врач поликлиники» и утверждает, что один из профессоров медучреждения готов взяться за лечение, но необходимо пройти курс с использованием дорогостоящих медикаментов, за которые необходимо сразу заплатить.

«Деньги надо сразу перечислить», — заявляют аферисты.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана и совершенствуются в искусстве убеждения. Правоохранители настоятельно рекомендуют не доверять звонкам от незнакомых людей, с подозрением относиться к новым знакомым в интернете. Не переходить по ссылкам и не оставлять личные данные на подозрительных сайтах, не переводить деньги незнакомцам.