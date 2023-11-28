Природоохранная прокуратура уличила «Водоканал-НТ» в несанкционированном сбросе сточных вод из канализации в реку Вязовку

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора установила факт несанкционированного сброса сточных вод в реку Вязовку из канализационного коллектора центральной канализации. В ходе проверки был произведён отбор проб сточной и природной воды, по результатам анализа которых выявлены превышения установленных норм предельно допустимых концентраций вредных веществ для водных объектов.

«Кроме того, проверка показала, что у ООО “Водоканал-НТ” отсутствует действующее решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод. Таким образом, ООО “Водоканал-НТ” осуществлялся сброс загрязняющих веществ, концентрация которых превышает установленные действующим законодательством нормы, в отсутствие соответствующего решения о предоставлении в пользование водного объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отношении юридического лица прокуратура возбудила административные дела по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение) и ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации), которые направлены в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора на рассмотрение.

А также прокуратура внесла представление об устранении нарушений требований закона директору ООО «Водоканал-НТ», по итогам рассмотрения которого два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности, сброс сточных вод на почву и в реку Вязовку прекращён.

Вследствие принятых Нижнетагильской природоохранной прокуратурой мер устранены нарушения природоохранного законодательства.