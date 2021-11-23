Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила проверит незаконную свалку в Кирпичном посёлке 

Природоохранная прокуратура после публикации в СМИ проведёт проверку по незаконной свалке в посёлке Кирпичном, об этом АН «Между строк» рассказал руководитель надзорного ведомства в Нижнем Тагиле Григорий Битюков. Груды строительного и бытового мусора, а также десятки автомобильных покрышек раскиданы за гаражным кооперативом на улице Полюсной. Рядом со свалкой образовалось небольшое болото.

«Летом там вода ядовито-зелёного цвета. Мне кажется, туда грузовики мусор свозят, потому что жители так нагадить не могут. Хотя сам я грузовиков никогда не видел. Мы летом там как-то мимо проходили, ужаснулись. Мусора очень много», — рассказал местный житель Павел.

Ещё одна несанкционированная свалка находится по соседству, за заброшенными железнодорожными путями.

«Не знаю, когда появилась свалка. Вроде бы никто никуда не обращался, никому это не надо», — рассказала Клавдия Швец.

Первые результаты прокурорской проверки будут известны через месяц.