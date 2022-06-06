«Природа всех людей делает равными, здесь человек раскрывается и ты видишь, какой он на самом деле». Организатор экстремальных туров по Уралу — о том, как сделать бизнес из хобби и научиться не сдаваться даже в самые тяжёлые времена

Идею открыть собственную туристическую компанию тагильчанину Ивану Воробьёву 10 лет назад подсказали родственники. Молодой человек тогда учился на факультете спорта и безопасности жизнедеятельности Нижнетагильской педакадемии и часто с друзьями ходил в походы и сплавлялся по рекам.

В рамках спецпроекта «PRO бизнес», придуманного вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы пообщались с Иваном и выяснили, насколько развит экстремальный туризм в Нижнем Тагиле и почему важно заниматься делом, которое приносит не только деньги, но и удовольствие.

«Когда я гостил у бабушки в Геленджике, она, видя, как мне нравится путешествовать, сказала: “Открывай свою туристическую фирму, будешь к нам сюда народ возить”. Но валяться на пляже — это не моё, хотя идея бабушки мне понравилась. Через некоторое время я воплотил её в жизнь вместе с друзьями, которые так же, как и я, любят экстремальный отдых», — вспоминает Иван.

Началось всё с покупки собственного оборудования для сплава. Раньше ребята брали всё необходимое напрокат, но раз уж было решено открывать свой бизнес, то палатки, спальники и катамараны должны быть свои. Предприниматель утверждает, что первое время решил обходиться без кредитов, поэтому копил деньги целый год. Покупка необходимого снаряжения обошлась Воробьёву в 300 тысяч рублей. Первый официальный сплав по реке Чусовой компания Ивана «Медведь-Экстрим» провела в конце мая 2013 года.

«Нас было 11 или 12 человек. Я набрал команду, где был человек, умеющий играть на гитаре, повар и инструктор. Потом уже купили кемпинг, стали развиваться, расширять клиентскую базу», — говорит бизнесмен.

Такой вид туризма является сугубо летним. Остальное время команда Ивана занимается тем, что выезжает на заказы и организовывает корпоративные походы.

«За 10 лет мы перепробовали много чего. Походы, тимбилдинги, занятия по туризму со школьниками, курсы выживания, корпоративы на природе. В общем, всячески стараемся в межсезонье хоть как-то заработать. Было даже такое, что одна тагильская транспортная компания заказала у нас турпоход в Челябинской области с палатками, шашлыками, горами и пещерами. В итоге им очень понравилось», — отмечает Воробьёв.

По словам Ивана, спрос на подобные услуги в городе постепенно падает. Если ещё в 2018–2020 годах у него в межсезонье было по два-три мероприятия в неделю, то в последнее время такое же количество выездов он делает за несколько месяцев. Именно по этой причине в коллективе редко кто задерживается дольше чем на два сезона — все хотят получать стабильную заработную плату.

Первое время Ивану помогали его друзья, но потом их пути разошлись и бизнесмен стал набирать команду на конкурсной основе. Важны не только профессиональное мастерство и навыки, но и умение принимать правильные решения за короткое время — природа ошибок не прощает.

Особое внимание уделяется безопасности. Все туристы проходят обязательный инструктаж, а инструкторы внимательно следят за тем, чтобы правила никто не нарушал, поэтому серьезных ЧП в компании не случалось.

«Самый сложный для меня год был 2017-й. Погода выдалась просто ужасная, и туристы к нам не пошли. Тогда передо мной впервые за всё время встал выбор: закрыться полностью, раздав все долги, или попытаться выжить. Но нам удалось пережить эту чёрную полосу, и уже через год всё наладилось. Дальше — больше. Даже если повторится такая же история, как в 2017 году, я для себя уже твёрдо решил, что не закрою бизнес», — говорит Иван.

Компания «Медведь-Экстрим» стала одним из первых резидентов туристического кластера «Гора Белая». Сейчас в планах у Ивана — построить базу в Усть-Утке, чтобы создать подходящие условия для тех клиентов, кто не хочет полностью лишать себя комфорта. Домики будут готовы принять туристов даже в зимнее время, поэтому предприниматель рассчитывает на увеличение потока клиентов в межсезонье. Вслед за всесезонными домами планируется построить несколько летних глэмпингов, чтобы люди могли с определённым комфортом оставаться на базе несколько дней во время сплавов.

«Народ к нам разный приезжает. Знаю, что были люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Были клиенты и из-за рубежа. Самым запоминающимся для меня стал наш первый иностранный гость, президент ассоциации фотографов юга и севера Франции Фред Барт. Он приезжал в Россию, чтобы потом сделать у себя на родине выставку о загадочной русской душе. Когда мы прощались, он даже расплакался, сказал, что у них всё совсем не так и люди между собой так запросто не общаются, если у них нет меркантильного интереса. А нас он уже знает как родных, хотя знакомы мы всего четыре дня», — вспоминает Иван.

По признанию самого предпринимателя, с открытия бизнеса до сегодняшнего дня он ставил перед собой цель не заработать много денег, а сделать что-то хорошее и полезное для людей.

«Хочется показать, что есть и такой вид отдыха, за пределами города, что даже у нас в области есть очень красивые места, но их никто не видит, потому что они труднодоступны. У нас где молодёжь отдыхает? В клубах в основном. А если вывезти их на природу, показать им всю эту красоту? Природа вообще всех людей делает равными, здесь человек раскрывается и ты видишь, какой он на самом деле», — заявляет Воробьёв.

По подсчётам Ивана, до 70% его клиентов возвращаются к нему снова, а некоторые за сезон успевают сплавиться по два-три раза. Успехи компании не раз были отмечены благодарственными письмами как органов местного самоуправления, профильных региональных министерств, так и силовых и частных структур.

«Я много где был, видел, как устроен подобный бизнес в других регионах, и могу с уверенностью сказать, что так, как его делают в Нижнем Тагиле, не делает никто. Там всё поставлено на поток, никакой организации. Например, у нас мы даём клиенту всё оборудование, ему необходимо взять только личные вещи. У нас есть повар, который готовит еду на всех. А взять хотя бы тот же Алтай, Краснодар или Карелию. Там за всё оборудование нужно доплачивать отдельно, что выходит намного дороже, и никто там не будет специально для вас что-то готовить, обычная походная кухня. Трансферы и другие необходимые мелочи — всё решается отдельно. Нет такого сервиса и условий, как здесь», — заявляет Иван.

В сентябре прошлого года предприниматель открыл в ТЦ «Заря» на Вагонке тренировочный зал, где подростки и взрослые занимаются скалолазанием, учатся разводить костры и выживать в экстремальных условиях.

«С ребятами я могу поделиться своими умениями, знаниями, опытом. А самое главное, что я учу их не сдаваться и идти к своей цели до конца», — заявляет Иван.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.