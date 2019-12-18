Принят 15-миллиардный бюджет Нижнего Тагила на 2020 год

Депутаты Нижнетагильской гордумы приняли бюджет, с которым городу придётся жить в 2020 году. Решение было принято только что на заседании коллегиального органа, передаёт журналист АН «Между строк» из зала заседаний. Проект почти 15-миллиардного бюджета одобрили 22 присутствовавших на думе депутата, один воздержался. В конце ноября 168 тагильчан приняли его также на публичных слушаниях.

Главный финансовый документ было решено одобрить после того, как чиновники учли замечания народных избранников, Счётной палаты и прокуратуры Ленинского района к нему. Представители последних ведомств отмечали, что в проекте в недостаточном объёме предусмотрены денежные средства на финансирование дефицита бюджета, погашение кредиторской задолженности, а также исполнение обязательств по концессионному соглашению по строительству мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Только до конца 2019 года на кредиторку направят более полумиллиарда рублей. В бюджете 2020 года на погашение задолженности предусмотрено ещё свыше 250 млн рублей. По строительству мусоросортировочного комплекса на Кушвинском тракте (район Рогожино) часть расходов взяло на себя региональное МинЖКХ и энергетики.

«Бюджет реалистично-оптимистичный. Мы просили предусмотреть деньги на ремонт моста в посёлке Студёный. В следующем году при проведении корректировок деньги на ремонт сооружения выделят. Нужно отметить, что мост не в аварийном состоянии, как ранее утверждали. Если бы он был в аварийном состоянии, то средства заложили бы в бюджет уже сейчас, конечно», — рассказал АН «Между строк» председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв.

Предполагается, что доходная часть бюджета на 2020 год изначально будет составлять 14,78 млрд рублей, расходная — 14,83 млрд рублей, дефицит составит 56,6 млн рублей. 9,33 млрд рублей — это межбюджетные трансферты.

От НДФЛ чиновники рассчитывают получить в будущем году почти 3,4 млрд рублей, от акцизов на пиво — более 600 млн рублей, от продажи материальных и нематериальных активов — менее 150 млн рублей, от использования государственного и муниципального имущества — лишь 100 млн рублей.

По 8 из 12 направлений предусмотрено снижение расходов по сравнению с бюджетом 2019 года. Наибольший рост ассигнований произойдёт по разделам «Национальная экономика» и «Культура и кинематография». Деньги потратят на строительство моста через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры (около миллиарда рублей), берегоукрепление набережной Тагильского пруда (45,2 млн рублей), реставрацию комплекса «Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии» (40 млн рублей), строительство детского центра на ГГМ (28 млн рублей), капремонт Дома культуры в Уральце (5,2 млн рублей) и приведение в порядок здания Нижнетагильской филармонии (почти 5 млн рублей). 110 млн рублей направят на обновление пассажирского автопарка, 450,3 млн рублей — на создание Единого функционального музейного центра, 627,6 млн рублей — на приведение в порядок улиц в рамках нацпроекта БКАД, всего 750 тысяч рублей — на ликвидацию несанкционированных свалок.

После принятия бюджета 2020 года мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил всех депутатов за хорошую и конструктивную работу в комиссиях.