Применяем нейросети для увеличения продаж: воркшоп от опытного предпринимателя, работающего с ИИ

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства приглашает самозанятых граждан Свердловской области принять участие в воркшопе «Нейросети: Как увеличить продажи». Мероприятие пройдёт дважды: 14 октября в 11:00 — онлайн и 17 октября в 11:00 в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Участники получат уникальную возможность углубить свои знания в области использования нейронных сетей для повышения эффективности продаж. Ведущей воркшопа выступит Евгения Даныева — предприниматель с многолетним стажем, которая поделится своими методами и практиками работы с нейросетями.

Важность использования современных технологий, таких как нейросети, становится всё более очевидной в современной экономике. Искусственный интеллект уже оказывает значительное влияние на различные отрасли, включая маркетинг и продажи.

Ведущая практикума является собственником швейного производства, основателем школы модного бизнеса и инноваций, а также ведущим нескольких блогов на разные темы с использованием искусственного интеллекта. Евгения знает, как использовать нейросети для увеличения продаж и укрепления позиций на рынке.

В ходе воркшопа участники познакомятся с основами работы с искусственным интеллектом, пройдут регистрацию и подключение к нейросетям, изучат методы промоутинга-инжиниринга и упаковочные техники для проектов. Они также узнают, как разрабатывать маркетинговые планы для социальных сетей, упаковывать профили в Telegram и создавать вовлекающий контент с помощью искусственного интеллекта.

«Нейросети не заменят вас как профессионала, это вы сможете заменить любого другого специалиста из вашей сферы, который не умеет пользоваться нейросетями. Сегодня многие предприниматели, которые только выходят со своим продуктом на рынок, не всегда чётко представляют, как выбрать эффективный формат продвижения. С помощью ИИ можно начать с базовых вещей – прописать позиционирование своего бизнеса и стратегию продвижения. Да, пользоваться искусственным интеллектом сначала будет непривычно, зачастую в готовых текстах нужно что-то поправить. Однако, проанализировав свою аудиторию, понимая интересы подписчиков, можно поставить задачу ИИ и он поможет в упаковке всех ваших активов, предложит интересные идеи», — убеждена Евгения Даныева.

Для выполнения практических заданий необходимо иметь личный ноутбук. Программа мероприятия разработана таким образом, чтобы каждый участник мог применять полученные знания непосредственно в своём проекте.

«Недавно мне сказали, что нейросети это хайп, и скоро пройдёт, но в 2024 году корпорации начали активно хантить тех, кто встроил нейросети в свою работу: дизайнеров, маркетологов, исследователей. 66% руководителей, по данным Microsoft, не хотят нанимать сотрудников без ИИ-навыков. К 2030 году генеративный ИИ полностью изменит то, чем будут заниматься сотрудники на работе. Если вы сомневаетесь, то знайте: 68% рабочих ролей вообще не существовали 20 лет назад. Больше всего генеративный ИИ применяется в этих отраслях: B2B, консалтинг, маркетинг, образование, финансы и исследования. Активно переходит в медицину. Даже три моих клиента из медицины внедрили ИИ в свою повседневную жизнь», — делится Евгения.

Чтобы принять участие в воркшопе, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда: https://sofp.ru/events/meropriyatiya/vorkshop-%E2%80%93-praktikum-neiroseti-dlya-uvelicheniya-zarabotka

По окончании интенсива каждый участник получит сертификат. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».