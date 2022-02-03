«Приказа освободить Базилевича не отдавал. Прошу меня оправдать». Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов сказал последнее слово перед приговором 

Сегодня, 3 февраля, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила заслушал последние слова четырёх бывших сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила, в числе которых экс-начальник Анатолий Чернов. Бывший силовик заявил, что считает себя невиновным.

«Приказ об освобождении Базилевича от административной ответственности я не отдавал. Прошу меня оправдать», - сказал Чернов.

Бывшие замкомандира взвода и два инспектора признали свою вину, заявив, что просто выполняли свою работу.

Оглашение приговора назначено на 10 февраля.

Напомним, 10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора ДПС остановили автомобиль «ЗАЗ Chance», которым управлял Владимир Базилевич, сын вице-спикера НТГД, лишённый на тот момент водительского удостоверения после смертельного ДТП. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности.

После экс-полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а Анатолию Чернову дополнительно вменяли организацию преступления. По версии следствия, начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов дал указание подчинённому сотруднику — заместителю командира взвода — о необходимости освобождения водителя автомобиля «ЗАЗ Chance» от административной ответственности и возвращения ему автомобиля. Выполняя незаконный приказ, инспекторы ГИБДД отпустили Владимира Базилевича.

На предыдущее заседание суда вице-спикер гордумы Игорь Базилевич и его сын не явились по уважительным причинам. Но их показания, данные ранее следователю, были зачитаны в суде.

Во время допроса Базилевич-старший рассказал, что был знаком с Анатолием Черновым, но никогда лично и по телефонной связи не общался. Тогда следователь включил Базилевичу запись разговора с экс-начальником ГИБДД, в котором Чернов просил дать ему номер телефона сына, чтобы переговорить с ним. Также в разговоре Чернов просил Базилевича-младшего молчать и ничего никому не рассказывать. Кроме того, на этой же записи вице-спикер гордумы рассказал Чернову, что уже жёстко предупредил сына, чтобы тот ничего не говорил. Комментировать эту аудиозапись Игорь Базилевич отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции (ст. 51 Конституции РФ даёт право не свидетельствовать против себя и своих близких. — Прим. ред.).

Отметим, что несмотря на доказательства возможного влияния вице-спикера на разрешение ситуации с сыном, депутаты гордумы не стали рассматривать поведение Игоря Базилевича на комиссии по регламенту и этике и поднимать вопрос о лишении его депутатского мандата.

На допросе сын вице-спикера Владимир Базилевич рассказал следователю свою версию произошедшего 10 июля 2020 года. По его словам, когда его автомобиль остановили, он сразу же признался инспектору, что ехал без прав. В машине вместе с ним находились дети и собака.

По словам Владимира, один из инспекторов сел за руль его автомобиля, отвёз детей домой, после чего они поехали в отдел ГИБДД для составления протокола. В машине Базилевич-младший позвонил своему отцу и сообщил, что его задержали, после чего один из инспекторов отпустил его.