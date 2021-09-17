«Приходится спать в халате и шерстяных носках»: в Нижнем Тагиле жители многоквартирного дома почти месяц живут без газа и отопления

Жильцы нескольких квартир в доме № 74 на улице Ильича почти месяц остаются без газа и отопления из-за соседей, которые не пускают газовщиков для проверки оборудования. 26 августа «ГАЗЭКС» проводил в многоквартирном здании плановую проверку. В квартиры № 3, 19 и 27 газовщики попасть не смогли, поэтому перекрыли стояк.

«Я выпросила у знакомых электрическую плиту, но на ней еду готовить невозможно, она может только подогревать чай или уже готовую пищу. Поэтому я покупаю готовую еду или хожу к родителям, друзьям. Хорошо, что родители рядом живут», — рассказала пострадавшая жительница Анастасия.

Девушка обращалась с проблемой в «ГАЗЭКС», управляющую компанию «Райкомхоз-НТ» и администрацию Нижнего Тагила. По словам Анастасии, лишь на этой неделе УК написала заявление в полицию с просьбой разыскать исчезнувших жильцов.

«Нам [собственники] квартиры не предоставляют доступ, из-за этого перекрыли стояк. Мы обратились в управляющую компанию, сейчас они ищут хозяев. Пока не найдут этих жильцов, мы ничего не можем сделать. Знаем, что сегодня жильцов одной из трёх квартир удалось найти, ищем других», — рассказали АН «Между строк» в компании «ГАЗЭКС».

Отопления в доме тоже нет.

«Приходится спать в халате, махровой пижаме и шерстяных носках. В квартире холодно», — говорит Анастасия.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» со ссылкой на управление ЖКХ пояснили, что отопление в доме запущено. В некоторых квартирах стояки перекрыты, и тепло доходит не до всех жильцов. В подъездах вывешены объявления о необходимости проверить батареи.