«Приходится плыть либо лавировать по “минам”». Редакция АН «Между строк» вместе с читателями составила топ-10 весенних луж Нижнего Тагила

Каждую весну передвижение по дворам и улицам Нижнего Тагила превращается в настоящее испытание как для пешеходов, так и для водителей. В 2021 году редакция АН «Между строк» составила рейтинг грандиозных дворовых луж, а этой весной решила повторить прошлогодний опыт и проверить, как коммунальщики справляются с подтоплениями. Мы составили новый рейтинг из 10 позиций вместе с нашими читателями, которых попросили прислать фотографии луж у их домов.

Открывает наш топ лужа у дома № 6 на улице Береговой-Краснокаменской. По краю тротуара здесь пройти ещё можно, а вот добираться до парковки — только на каноэ.

Юлия Шахбазова / лужа на Береговой-Краснокаменской, 6 Юлия Шахбазова / лужа на Береговой-Краснокаменской, 6

Девятое место занимает лужа у дома № 25 на Первомайской. Автор снимка подчёркивает, что лужа в этом месте появляется из года в год. Судя по фото, чтобы её преодолеть, придётся прыгать с одного островка асфальта на другой.



Наталья / лужа на Первомайской, 25



Восьмого места удостаивается лужа на Захарова, 11. Там из-за обильного таяния снега вся дорога превратилась в настоящую реку.

«Спасибо добрым коммунальщикам, которые зимой привезли нам снег из всех соседних дворов. Минус семь парковочных мест, которые и так на вес золота», — комментирует ситуацию жительница дома Анастасия Белянина.

Анастасия Белянина / лужа на Захарова, 11 Анастасия Белянина / лужа на Захарова, 11 Анастасия Белянина / лужа на Захарова, 11

На седьмом месте расположилась на первый взгляд ничем не примечательная лужа во дворе дома № 40 на проспекте Ленина.

«Кажется, что это просто рыхлый снег на пешеходной тропинке во дворе в центре города. А под ним огромная лужа. Пройти по ней можно только в резиновых сапогах. Весенняя и зимняя обувь такого испытания не выдержит. Ну или можно забраться на заборчик и балансировать на нём, но для этого надо быть как минимум выпускником циркового училища», — возмущается тагильчанка Наталья.



Наталья / лужа на Ленина, 40



Шестое место уверенно забирает лужа на Энтузиастов, 35, где, по словам тагильчан, располагается сразу несколько офисов управляющих компаний.



Александра Пономарёва / лужа на Энтузиастов, 35



Пятёрку нашего рейтинга открывает лужа на тротуаре Пархоменко, 40. У местных жителей после встречи с ней останутся не только мокрые ноги, но и негативные эмоции.



Анастасия Лит / лужа на Пархоменко, 40



На четвёртом месте расположилась лужа на Коминтерна, 57, которая каждый год доставляет всем жильцам массу неудобств.

«Весной всегда с ребёнком выбираем маршрут до садика. Либо плыть, либо идти по “минам”, где выкидывают мусор из окна дома и выгуливают собак», — говорит жительница дома Александра Пономарёва.



Александра Пономарёва / лужа на Коминтерна, 57



Бронзу отдаём пешеходному переходу на перекрёстке Орджоникидзе и Тимирязева. Вся вода с дорог скапливается именно в этом месте. Сложно представить, чего стоит жителям Вагонки преодоление этой лужи.

Ольга Дамер / лужа на Орджоникидзе и Тимирязева Ольга Дамер / лужа на Орджоникидзе и Тимирязева

Серебро у лужи на Черемшанской, 37. Здесь у тагильчан проблемы начинаются, когда они пытаются сесть в припаркованные автомобили. Как добраться до своей «ласточки» по таким глубоким лужам и не промочить ноги, остаётся загадкой.

Полина Валова / Черемшанская, 37 Полина Валова / Черемшанская, 37

Заслуженное первое место мы решили отдать луже во дворе дома на Космонавтов, 33 / Фрунзе, 58, которая у самого крыльца встречает жильцов седьмого подъезда. Наша читательница Татьяна Воротникова жалуется на управляющую компанию «Строительные технологии», которая, по её мнению, плохо справляется со своими обязанностями. Вообще, лужи во дворе этого большого дома прекрасно бы подошли для чемпионата по судомоделированию, вот только играть на дороге небезопасно.

Татьяна Воротникова, Наталья Душечкина / лужа на Космонавтов, 33 / Фрунзе, 58 Татьяна Воротникова, Наталья Душечкина / лужа на Космонавтов, 33 / Фрунзе, 58 Татьяна Воротникова, Наталья Душечкина / лужа на Космонавтов, 33 / Фрунзе, 58

Итак, подводим итоги. Кажется, с прошлого года луж в Нижнем Тагиле меньше не стало. Жалобы и фотографии «искусственных озёр» тагильчане присылали практически из всех районов города. При этом в начале весны вопрос об уборке снега с придомовых территорий поднимался на заседаниях Нижнетагильской городской думы. Тогда депутаты возмущались тем, что напрямую влиять на управляющие компании городские власти не могут.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.