«Приходите и болейте за нас». Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» поделился планами на новый сезон

22 сентября в Нижнем Тагиле состоялась традиционная перед началом нового сезона встреча сотрудников ЕВРАЗ НТМК с игроками волейбольной команды «Уралочка-НТМК». Беседа была посвящена старту нового сезона, а также публику познакомили с новыми игроками.

«Наша задача на первом этапе — войти в состав плей-офф. Дальше не будем ничего загадывать. Несмотря на то, что у нас ушли лидер команды последних лет Ксения Парубец, хороший игрок Вера Костючик, девочка из Кубы Алайма Сесе, которая три года у нас готовилась, мы постараемся, чтобы вновь прибывшие игроки и наша молодёжь смогли компенсировать эти потери. А я постараюсь найти в себе силы, чтобы выдержать этот сезон и быть с вами вместе на площадке, смотреть волейбол. Приходите и болейте за нас», — сказал старший тренер клуба, заслуженный тренер России и Советского Союза Николай Карполь.

Некоторые спортсменки не смогли участвовать в новом сезоне из-за травм. Ольга Захарова и Виктория Чернышёва проходят реабилитацию после операций.

Николай Карполь, как и сами волейболистки, признался, что на треть обновлённая команда ещё не до конца сыгралась. Но и тренер, и участницы клуба настроены оптимистично. Как заверила журналистов капитан команды «Уралочка-НТМК» Ксения Смирнова, несмотря на обновлённый коллектив, девушки знали друг друга ещё до этого сезона.

«Коллектив у нас очень дружный, в принципе все друг друга знали ещё до этого сезона. Хорошо общаемся, поддерживаем друг друга на тренировках, налаживаем взаимосвязи, отрабатываем комбинации. Всё хорошо», — говорит Ксения.

Поставленные задачи на предварительном этапе Кубка России, игры которого состоялись в Академии Карполя, команда выполнила. Девушки серьёзно настроены на новые победы в грядущем сезоне и благодарят всех, кто болеет за них на каждом матче.

Кстати, поболеть за «уралочек» можно уже сегодня в 18:30 в Нижнем Тагиле. Наша команда встретится в «Металлург-Форуме» с нижегородской «Спартой». Вход свободный.