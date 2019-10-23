«Пригрозил ей расправой в случае, если она убежит». В Нижнем Тагиле пьяный гастарбайтер изнасиловал знакомую

Полицейские задержали 28-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, который избил и изнасиловал гостью своего садового домика в Нижнем Тагиле, а после пригрозил расправой, если женщина попробует сбежать.
По информации правоохранителей, две подруги выпивали с малознакомым мужчиной у него дома в коллективном саду в районе посёлка Ключики. В компании произошёл конфликт, и мужчина ударил одну из женщин. Обидевшись, она убежала, оставив 25-летнюю подругу с агрессором наедине. Тот воспользовался случаем, избил и изнасиловал девушку.
Заваливаясь спать, хозяин дома пригрозил ей расправой в случае, если она убежит. Девушка убегать не стала, но написала СМС с просьбой о помощи своей подруге, которая вызвала наряд полиции.
«Следственным отделом по Ленинскому району задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 131 УК Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Задержанный заключён под стражу и направлен в следственный изолятор», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».