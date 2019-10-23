«Пригрозил ей расправой в случае, если она убежит». В Нижнем Тагиле пьяный гастарбайтер изнасиловал знакомую

Полицейские задержали 28-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, который избил и изнасиловал гостью своего садового домика в Нижнем Тагиле, а после пригрозил расправой, если женщина попробует сбежать.

По информации правоохранителей, две подруги выпивали с малознакомым мужчиной у него дома в коллективном саду в районе посёлка Ключики. В компании произошёл конфликт, и мужчина ударил одну из женщин. Обидевшись, она убежала, оставив 25-летнюю подругу с агрессором наедине. Тот воспользовался случаем, избил и изнасиловал девушку.

Заваливаясь спать, хозяин дома пригрозил ей расправой в случае, если она убежит. Девушка убегать не стала, но написала СМС с просьбой о помощи своей подруге, которая вызвала наряд полиции.