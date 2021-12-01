Приготовили рулет из индейки и выиграли 100 тысяч рублей. Семейная пара из Нижнего Тагила рассказала о съёмках в шоу «Моя жена рулит» 

В ноябре 2021 года на телеканале «Суббота» вышло шоу «Моя жена рулит» (16+) с участием пары из Нижнего Тагила. Супруги победили в передаче, приготовив рулет из индейки в беконе лучше, чем другие участники. «Моя жена рулит» — это кулинарное шоу, в котором жёны дистанционно управляют мужьями на кухне и сражаются с соперниками за 100 тысяч рублей.

Алёна и Андрей Печенкины — новые герои рубрики #Ябылвтелике, в которой мы рассказываем про тагильчан, в разное время принимавших участие в федеральных телешоу. Вы узнаете, как жители Нижнего Тагила оказываются в телике, зачем им это нужно и что меняется в их жизни после этого. Перед прочтением текста советуем посмотреть шоу.

Телеканал «Суббота!» / выпуск № 18 шоу «Моя жена рулит»

Алёна работает учителем начальных классов, Андрей — пожарным. Вместе они 7 лет, воспитывают двух дочерей — Соню и Ульяну. Старшей дочке 5 лет, младшей — 2 года. Семейная пара попала на шоу случайно. Алёна вечером после работы листала ленту в Instagram и наткнулась на рекламный пост с приглашением поучаствовать в кастинге проекта «Моя жена рулит». В шутку тагильчанка предложила мужу заполнить анкету. Он согласился.

«Отправила заявку. Через две недели с нами связался менеджер, сообщив, что мы прошли первый тур кастинга. Чтобы выйти в следующий, нам нужно было записать видео с рассказом о себе. Сомневались, отправлять или нет, потом решили отправить. В этот день у нас сломалась машина, мы ехали с дачи, а видео нужно было скинуть до 22:00. Домой мы пришли в 21:00. В 21:40 отправили видео и забыли об этом», — поделилась пара.

Через две недели менеджер телеканала пригласил семью на съёмки. Как говорит Алёна, они с мужем растерялись, так как не ожидали, что смогут пройти кастинг. Но в итоге пара решилась на поездку в Москву. Тем более телеканал оплачивал проживание в отеле и перелёт. Детей супруги оставили бабушке.

«До отеля добирались сами. Это было целое приключение. Мы ехали до места назначения четыре часа, на разном транспорте. Естественно, мы хотели погулять по Москве, но, прибыв в отель, поняли, что эта идея уже совсем не радует», — вспоминает Алёна.

На следующий день, 13 сентября, супруги поехали в торговый центр «Акварель», где проходили съёмки.

«В целом съёмки — это довольно сложная и кропотливая работа, где задействовано очень много людей. Съёмки длились восемь часов. Абсолютно вся съёмочная группа безумно понравилась: все вежливые, весёлые, пытаются настроить на позитивный лад и убрать волнение», — поделились муж и жена.

Скриншоты программы «Моя жена рулит!» Скриншоты программы «Моя жена рулит!» Скриншоты программы «Моя жена рулит!»

По словам тагильчан, соперники были достойными и дружелюбными. Конфликтов между участниками на съёмках не было. Особенно паре понравились ведущие.

«Шеф-повар Евгений Павлов просто милейший и добрый человек и не "нудота", как его презентуют на канале. Несомненно, было интересно посмотреть на ведущую шоу Марину Федункив, всю телепрограмму она вставляла свои фирменные шутки. Что интересно отметить, каждое шоу ведущие ставят на какую-то команду. Марина поставила на нас, на команду синих, и мы победили», — рассказала Алёна Печенкина.

Согласно правилам программы, мужья под дистанционным управлением жён готовят блюдо. После женщины с закрытыми глазами пробуют творения супругов и ставят им оценки. После оценки выставляет шеф-повар. Та команда, которая в сумме набрала больше всего баллов, выигрывает. Тагильчане считают, что все оценки были справедливыми. Отметим, что сама Алёна, когда пробовала блюдо своего мужа с закрытыми глазами, поставила ему тройку. Но Андрей не сердится на любимую.

Во время шоу пара научилась готовить рулет из индейки. Как говорят супруги, теперь это блюдо они будут готовить по праздникам. Выигрыш в размере 100 тысяч рублей пара ещё не получила. В будущем тагильчане хотят вложить деньги в покупку дачи.