Пригородный районный суд забрал у тагильчанина автомобиль за пьяную езду 

Пригородный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Как сообщает пресс-служба суда, в октябре 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать домой в Нижний Тагил за рулём своего автомобиля Богдан-2110 от гостей, проживающих в Висиме, с которыми в течение двух дней распивал алкогольные напитки. Ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, а также лишён водительских прав.

«На автодороге Нижний Тагил — Усть-Утка пьяный водитель был замечен сотрудниками ГИБДД. Полиция предложила задержанному пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте, но мужчина отказался», — сообщают в ведомстве.

Пригородный районный суд Свердловской области признал задержанного виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Также сохраняется арест на автомобиль, наложенный Федеральной службой судебных приставов, ввиду конфискации в собственность государства. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.